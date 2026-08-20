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Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna contra el ébola Ervebo, eficaz en brotes anteriores

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — República Democrática del Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, que ha sido eficaz en brotes anteriores de ébola, dijeron el jueves la Organización Mundial de la Salud y sus socios, en un paso considerado un gran impulso a los esfuerzos por contener lo que las autoridades han descrito como el brote de la enfermedad más rápido de la historia.

Varias personas con equipos de protección colocan un ataúd con los restos de Baudjo Baraka Jules, de 6 años y que murió de ébola, en una tumba, en Bunia, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 18 de agosto de 2026. (AP Foto/Dieudonne Dirole)
Varias personas con equipos de protección colocan un ataúd con los restos de Baudjo Baraka Jules, de 6 años y que murió de ébola, en una tumba, en Bunia, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 18 de agosto de 2026. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

La vacuna Ervebo está autorizada para su uso contra el virus del ébola, uno de los que causan la enfermedad del ébola, pero no contra el virus Bundibugyo, responsable del brote actual.

La OMS señaló en un comunicado que, aunque no se sabe si Ervebo puede proteger contra el Bundibugyo, “los primeros datos de laboratorio y en animales sugieren que podría brindar cierta protección”.

La asignación incluye 20.000 dosis para un ensayo clínico de fase 3 para comprender el impacto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, indicó la agencia de salud de Naciones Unidas. Las 50.000 dosis restantes se utilizarán para trabajadores de primera línea y personal sanitario, según las recomendaciones de expertos de la OMS.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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