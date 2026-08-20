Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna contra el ébola Ervebo, eficaz en brotes anteriores

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — República Democrática del Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, que ha sido eficaz en brotes anteriores de ébola, dijeron el jueves la Organización Mundial de la Salud y sus socios, en un paso considerado un gran impulso a los esfuerzos por contener lo que las autoridades han descrito como el brote de la enfermedad más rápido de la historia.