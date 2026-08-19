Conglomerado de Hong Kong reclama 1.500 millones de dólares a Panamá por toma de puertos del canal

ARCHIVO - Unas grúas cargan un buque en el puerto de Balboa del Canal de Panamá, gestionado por CK Hutchison Holdings, el 30 de enero de 2026, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo) AP

En su comunicado, CK Hutchison indicó que había iniciado nuevos procedimientos de arbitraje contra Panamá, y alegó que el país centroamericano había incumplido un tratado de protección de inversiones mediante “actos soberanos que apuntaron contra una concesión portuaria de décadas de antigüedad” en una “campaña de ataque estatal” contra los activos de la empresa en el país centroamericano.

En febrero, el gobierno de Panamá incautó los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en cada extremo del Canal de Panamá, después de que su Corte Suprema determinara que una concesión en manos de una filial de CK Hutchison para operar ambos puertos era inconstitucional.

Los dos puertos en cada extremo del Canal de Panamá se sumaron a las tensiones entre Estados Unidos y China desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado, después de que acusara a Beijing de “dirigir” el canal.

El Canal de Panamá es administrado por el país centroamericano y es de su propiedad. Pero la filial de CK Hutchison, Panama Ports Company, había operado los dos puertos del canal desde 1997, y en 2021 renovó su concesión por 25 años.

Beijing y Hong Kong protestaron contra Panamá por su toma de control de los puertos.

CK Hutchison, controlada por la familia del hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing, anunció el año pasado un acuerdo inicial de 23.000 millones de dólares para vender su negocio global de puertos, incluidos los dos puertos de Panamá, a un consorcio en el que participa la firma de inversión estadounidense BlackRock. Pero el acuerdo había avanzado poco debido a las tensiones geopolíticas y a impugnaciones jurídicas entre China, Estados Unidos y Panamá.

En marzo, Panama Ports Company solicitó por separado al menos 2.000 millones de dólares en compensación a Panamá por su toma de control de los puertos, que, según sostuvo, fue ilegal en el marco de procedimientos internacionales de arbitraje. CK Hutchison señaló que esas acciones estaban avanzando.

CK Hutchison añadió que los nuevos procedimientos del jueves se centraban en sus derechos derivados del tratado, que eran distintos de los derechos contractuales de Panama Ports Company en los procedimientos de arbitraje anteriores.

En abril, la filial también inició procedimientos de arbitraje contra el grupo danés de transporte marítimo y logística Maersk, luego de que este asumiera parte de sus operaciones portuarias en Panamá. Maersk dijo entonces que no creía ser responsable de las reclamaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP