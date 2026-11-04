Congelan cuentas de exjefa electoral y 39 personas y empresas tras escándalo de corrupción en México

La Secretaría de Hacienda —por conducto de la UIF— anunció en un comunicado el miércoles por la noche el congelamiento de las cuentas de las 40 personas y empresas, sin precisar nombres.

La medida se tomó “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”, señala el comunicado, pero se aclaró que se trata de una acción “precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.

Un funcionario federal, que declaró a condición de guardar el anonimato porque las regulaciones mexicanas le impiden hablar del caso, indicó a la AP que entre las personas a las que les congelaron las cuentas está Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.

Taddei, quien dirigió por tres años el máximo organismo electoral de México, anunció el 25 de octubre su renuncia al cargo, y al día siguiente notificó la decisión a la Cámara de Diputados, que próximamente deberá elegir a su reemplazo.

La salida de Taddei se dio tras las denuncias que difundieron medios locales, las cuales apuntaban a un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores.

El escándalo se agudizó luego de que los medios publicaron fotografías de fiestas y encuentros privados organizados por un proveedor del INE en los que Taddei estaba presente, lo que alentó las críticas sobre un posible conflicto de intereses.

Ante las denuncias, la Auditoría Superior de la Federación —un órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de recursos públicos federales— inició una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos.

Mientras se define una nueva autoridad electoral, el Consejo General del INE deberá seguir adelante con el proceso que arrancó en septiembre pasado para los comicios intermedios de junio de 2027, en los que se elegirá a funcionarios para 20.109 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1.098 diputados locales y 18.494 autoridades municipales.

La campaña electoral comenzará formalmente el próximo 4 de abril, pero se permitirá a los competidores hacer precampaña entre el 4 de enero y el 12 de febrero próximo, previo al registro de las candidaturas, el cual se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril.

FUENTE: AP