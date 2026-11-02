Congeladores en supermercados de varios países europeos, afectados por aparentes ciberataques

Se observan congeladores sin suministro eléctrico en la tienda ICA Baronen, situada en la calle Odengatan de Estocolmo, el lunes 2 de noviembre de 2026, debido a que algunos establecimientos presentaron problemas con sus refrigeradores y congeladores durante la noche. (Fredrik Sandberg/Agencia de Noticias TT vía AP) AP

Los problemas se producen tras un caso el mes pasado en que atacantes tomaron el control a distancia de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia, lo que hizo que las temperaturas se dispararan.

En Suecia, el portavoz de la cadena de supermercados ICA Group, Gustaf Nilsson, declaró a la agencia de noticias TT que “un número limitado” de tiendas se vio afectado durante la noche por un incidente que impactó los sistemas de refrigeración y congelación. Rehusó dar una cifra específica.

La sucursal ICA Kvantum en Sjöbo, en el sur de Suecia, escribió en su página de Facebook que sus refrigeradores y congeladores habían sido hackeados y ajustados a 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit). Indicó que estaba trabajando para desechar los artículos afectados.

La cadena Coop reveló que seis de sus tiendas en el centro de Suecia tuvieron problemas con sus refrigeradores y congeladores, reportó TT, aunque de momento no cuenta con detalles.

La cadena Delhaize explicó que un “incidente informático” había afectado los sistemas de refrigeración en varias decenas de sus tiendas, en su mayoría en Bélgica, pero también en algunas en el vecino Luxemburgo.

"En las tiendas afectadas, la gama de productos frescos y congelados está temporalmente algo limitada", declaró la portavoz Sarah De Meester. "Nuestros centros de distribución operan con normalidad y no ha habido interrupciones en las entregas a nuestras tiendas".

La cadena de supermercados Carrefour en Bélgica indicó que un “ciberataque dirigido únicamente a las instalaciones de refrigeración tuvo un impacto extremadamente limitado”, y afectó a 15 de sus más de 700 tiendas.

En Estonia, una empresa que fabrica la tecnología afectada señaló que uno de sus clientes fue víctima de un ciberataque en que los atacantes accedieron a una computadora que controlaba la refrigeración y subieron la temperatura a 50 grados Celsius, publicó la radiodifusora pública ERR.

El director ejecutivo de Kitman Coldtech, Jann Mutso, declinó decir qué sistema de enfriamiento de qué tienda había sido afectado, pero afirmó que se respondió al ataque en cuestión de minutos y que no hubo daños significativos. La cadena Selver indicó que uno de sus establecimientos se vio afectado.

Los ciberataques en Francia parecían tener como objetivo sistemas antiguos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP