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Confirman una tercera muerte por catastróficas inundaciones en Texas, anuncia el gobernador

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó el viernes la muerte de una tercera persona debido a las catastróficas inundaciones de este mes, las cuales motivaron más de 500 rescates, causaron daños en viviendas y negocios, y todavía mantienen algunas zonas inaccesibles.

Una vista aérea de las inundaciones, el viernes 17 de julio de 2026, en Ozona, Texas. (AP Foto/Gerald Herbert)
Una vista aérea de las inundaciones, el viernes 17 de julio de 2026, en Ozona, Texas. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Abbott indicó que una persona que intentaba conducir a través de aguas inundadas fue arrastrada el lunes.

El gobernador viajó a la ciudad de Cotulla, a unos 145 kilómetros (90 millas al suroeste de San Antonio, para realizar un sobrevuelo y evaluar los daños causados por las aguas, que, según dijo, mantienen aisladas a algunas zonas de la ciudad. El río Nueces alcanzó un nivel de 8,8 metros (29 pies), pero ya llegó a su punto máximo y se tiene previsto que siga bajando.

Otras zonas río abajo seguirán viendo un aumento en el nivel del agua hasta principios de agosto, en particular en el embalse del lago Corpus Christi, señaló Abbott.

“Cualquiera que viva, trabaje, se desplace o simplemente camine por zonas río abajo del Nueces... debe estar consciente de los posibles peligros”, advirtió Abbott.

Las lluvias azotaron la zona del centro de Texas durante varios días la semana pasada. La tormenta tropical Bertha tocó tierra el jueves, pero Abbott afirmó que los funcionarios estatales no habían recibido nuevos reportes de viviendas o negocios inundados a causa de esa tormenta.

El gobernador ya emitió una declaratoria de desastre para 59 condados y solicitó ayuda federal por desastre para 33 condados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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