Confirman que los ocho cuerpos hallados en la costa de Ecuador pertenecen a jóvenes desaparecidos

Los hombres de entre 15 y 31 años salieron en motocicletas la mañana del domingo desde la ciudad de Daule hacia la población de Milagro, ambas en la provincia costera de Guayas, para retirar los documentos de una motocicleta que uno de ellos había adquirido. Al no retornar ese día, sus familiares denunciaron la desaparición ante la Fiscalía.

Los cuerpos fueron hallados en una zona rural de Babahoyo, en la provincia colindante Los Ríos, y fueron trasladados a la morgue de Guayaquil para determinar su identidad.

El coronel Galo Muñoz, comandante de policía de esa zona, aseguró a la prensa el jueves que las pericias forenses determinaron que “son ellos”, en alusión a los desaparecidos en Milagro. Agregó que murieron con “disparos de arma de fuego en el cráneo”. Muñoz precisó que las víctimas no tienen antecedentes penales.

Los cuerpos fueron entregados a sus familiares la noche del jueves. Imágenes de medios ecuatorianos dejaron ver la salida de los féretros en vehículos.

Aunque un mensaje escrito hallado junto a las víctimas señalaba una supuesta advertencia del grupo criminal “Los Lobos” a “Los Choneros”, dos grandes bandas criminales del Ecuador, las autoridades investigan si otro grupo criminal perpetró el hecho.

“Los Lobos” y “Los Choneros” fueron designadas el año pasado como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

El hecho violento ocurrió mientras el gobierno defiende una disminución de muertes violentas en el país en un 17% dijo la víspera el presidente Daniel Noboa sin precisar más cifras.

En 2025, Ecuador registró un récord histórico de 9.216 homicidios a nivel nacional, mientras desde enero hasta inicios de mayo se reportaron 2.509 homicidios, de los cuales el 88% (2.208) ocurrieron en la costa, según datos oficiales.

Desde hace cinco años, el país afronta una creciente espiral de violencia desatada por organizaciones de delincuencia organizada que operan en asociación con carteles de droga transnacionales, según la policía.

FUENTE: AP