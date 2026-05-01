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Condenan por violación a James Holder, cofundador de Superdry, tras una noche de copas

LONDRES (AP) — El cofundador de la marca de moda Superdry fue hallado culpable de violación el viernes tras una noche de copas.

James Holder, cofundador de la firma de ropa Superdry, es escoltado por un policía a la salida del Tribunal de Magistrados de Cirencester, Inglaterra, el viernes 1 de mayo de 2026. (Rod Minchin/PA vía AP)
James Holder, cofundador de la firma de ropa Superdry, es escoltado por un policía a la salida del Tribunal de Magistrados de Cirencester, Inglaterra, el viernes 1 de mayo de 2026. (Rod Minchin/PA vía AP) AP

Un jurado del Tribunal de la Corona de Gloucester declaró culpable a James Holder, de 54 años, de un cargo de violación, pero lo absolvió de un cargo separado de agresión mediante penetración por la agresión cometida en mayo de 2022.

La denunciante afirmó que Holder se subió a su taxi y entró en su casa sin invitación luego que ambos estuvieron en un bar en Cheltenham. Sostuvo que él la agredió tras despertarse de una breve siesta. Testificó que ella lloró cuando él la violaba pese a sus súplicas de que se detuviera.

Holder, casado y padre de dos hijos, negó los cargos y aseguró que toda la actividad sexual había sido consentida.

Fue encarcelado a la espera de la sentencia en el Tribunal de la Corona de Bristol, programada para el 7 de mayo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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