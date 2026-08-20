Condenan a turista suizo a un año de prisión por insultar el sagrado Día del Silencio en Bali

El turista suizo Luzian Andrin Zgraggen, derecha, acusado de insultar el sagrado Día del Silencio del hinduismo balinés en publicaciones en redes sociales, consulta con su abogada durante la audiencia de sentencia en la corte de distrito de Denpasar, Bali, Indonesia, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP) AP

Luzian Andrin Zgraggen, de 26 años, fue declarado culpable de violar el nuevo código penal de Indonesia al publicar mensajes en redes sociales sobre el Día del Silencio, cuando se exige a las personas permanecer en casa y se les insta a guardar silencio y meditar.

La Corte de Distrito de Denpasar determinó que publicó los mensajes incluso después que el personal de la villa donde se alojaba le informara de las restricciones.

“Lo que hizo el acusado ofendió al pueblo balinés, hirió su fe y provocó indignación pública”, afirmó el juez presidente Tjokorda Putra Budi Pastima. “El acusado debe rendir cuentas por sus actos”.

El Día del Silencio, conocido localmente como Nyepi, suele celebrarse en marzo. Durante un día, las playas y calles mundialmente famosas de la isla quedan vacías de gente, salvo por patrullas especiales destinadas a garantizar que se respete el silencio. El aeropuerto de Bali, una isla turística de mayoría hindú en una Indonesia de mayoría musulmana, cierra y se desconecta de internet. Las restricciones se aplican a todos, independientemente de la religión o la nacionalidad.

Zgraggen se jactó en publicaciones de Instagram de haber desafiado las restricciones que prohíben a residentes y visitantes salir de sus casas o alojamientos, salvo por emergencias.

En clips de video compartidos en internet, Zgraggen sonreía a la cámara y describía que caminó hasta una playa durante la observancia. En uno, calificó la tradición de “loca” y usó una grosería.

Las publicaciones se republicaron ampliamente en redes sociales, lo que desencadenó condenas de residentes balineses que las consideraron irrespetuosas. Las autoridades lo localizaron tras quejas de la población y fue detenido en una villa en Legian, un popular punto turístico cerca de la playa de Kuta.

Durante su juicio, que comenzó en junio, Zgraggen declaró ante el tribunal que nunca tuvo la intención de insultar la festividad hindú ni al pueblo balinés. Explicó que hizo las publicaciones cuando tenía hambre y estaba frustrado porque no podía conseguir comida durante el cierre. Señaló que no había comprendido plenamente el alcance de las restricciones.

“Lamento profundamente lo que hice, pido disculpas al pueblo balinés”, manifestó Zgraggen en su alegato de defensa.

Aunque las autoridades han detenido anteriormente a turistas extranjeros y nacionales por salir durante Nyepi, esos casos por lo general se resolvieron sin procesamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP