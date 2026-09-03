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Condenan a hombre a 20 años, décadas después del hallazgo de "Campos de Exterminio de Texas"

Un hombre que fue declarado culpable por una muerte relacionada con los “Campos de Exterminio de Texas” fue sentenciado el jueves a 20 años en prisión durante un juicio poco común, vinculado al hallazgo de decenas de cuerpos de mujeres cerca de Houston desde la década de 1970.

El acusado Dolphs Elmore Jr., a la derecha, acompañado de su abogado, William Agnew, escuchan la declaración de un testigo durante su juicio, el martes 1 de septiembre de 2026, en Galveston, Texas. (Stuart Villanueva/The Galveston County Daily News via AP, Pool)
El acusado Dolphs Elmore Jr., a la derecha, acompañado de su abogado, William Agnew, escuchan la declaración de un testigo durante su juicio, el martes 1 de septiembre de 2026, en Galveston, Texas. (Stuart Villanueva/The Galveston County Daily News via AP, Pool) AP

Un jurado del condado de Galveston condenó a James Dolphs Elmore Jr. a la pena máxima un día después de que fue encontrado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Laura Miller, de 16 años. Elmore, de 61 años, fue arrestado a principios de este año y acusado de preparar la dosis de cocaína que mató a Miller. Su cuerpo fue encontrado en la zona en 1986.

Los investigadores creen que varias personas podrían ser responsables de la muerte de más de 30 niñas y jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una franja de terreno ubicada a lo largo de la autopista interestatal 45, al sureste de Houston. Los “Campos de Exterminio de Texas” han inspirado libros, películas y un documental de Netflix.

Miller fue una de cuatro mujeres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados entre 1984 y 1991 en un campo rural junto a un camino de tierra en League City, a unos 45 kilómetros (28 millas) al sureste de Houston.

Elmore fue acusado formalmente de preparar la dosis de cocaína que le fue administrado a Miller por Clyde Hedrick, a quien las autoridades han señalado como el responsable de la muerte de las cuatro mujeres y que había sido un viejo amigo de Elmore. La fiscalía del distrito informó en marzo que había decidido solicitar actas acusatorias ante un jurado investigador contra Hedrick, de 72 años, quien se quitó la vida antes de que el jurado investigador hiciera su presentación.

Hedrick fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2014 por la muerte de Ellen Beason, una joven cuyo cuerpo fue localizado en 1985 después de haber desaparecido el año anterior. Hedrick fue puesto en libertad en 2022 y se encontraba en libertad condicional al momento de su muerte, según el Departamento de Justicia Penal de Texas.

Tras la muerte de Laura Miller, su padre, Tim Miller, fundó Texas EquuSearch, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

La mayoría de las muertes relacionadas con los “Campos de Exterminio de Texas” siguen sin resolverse.

William Reece, un recluso de Oklahoma condenado a muerte, se declaró culpable en 2022 de tres asesinatos en Texas, incluidos los de Laura Smither, de 12 años, y Jessica Cain, de 17, en el condado de Galveston, y el de Kelli Cox, de 20, quien era originaria de Denton, en el norte de Texas, pero cuyo cuerpo fue localizado a cientos de kilómetros de distancia en el condado de Brazoria, a un costado del condado de Galveston. Fue condenado a cadena perpetua por los tres asesinatos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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