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Condenan a exlegislador a 29 años de cárcel por violación de una niña de 12 años en Ecuador

QUITO (AP) — La justicia ecuatoriana condenó el viernes a 29 años de prisión a un exlegislador acusado de violar a una niña de 12 años, hija de una colaboradora de su despacho.

En su cuenta en X, la Fiscalía aseguró que obtuvo “la pena máxima agravada de 29 años y cuatro meses de prisión contra el ex asambleísta".

El Tribunal del caso también dispuso el pago de una reparación económica de 5.000 dólares a favor de la víctima y ordenó a la red de salud pública que dé tratamiento psicológico a la menor.

A mediados del año pasado, el padre de la niña presentó la acusación contra el exlegislador Santiago Díaz, quien había sido elegido a la Asamblea por el movimiento político opositor Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). En cuanto se conoció el caso fue expulsado de esa organización.

El hecho habría ocurrido en una celebración de fin de año del 2024, cuando Diáz invitó a su casa a sus colaboradores, una de las cuales llevó a la menor agredida.

Antes de ser procesado judicialmente, Díaz permaneció prófugo por algunas semanas mientras la policía ejecutaba sin éxito una serie de allanamientos, ante lo cual el presidente Daniel Noboa ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información para localizarlo. Ante la presión el político prófugo se entregó voluntariamente a las autoridades a inicios de julio del 2025.

El exlegislador calificó el caso como una “bajeza” en su contra.

FUENTE: AP

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