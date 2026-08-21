Condenan a dos organizadores de vigilias de Tiananmen en Hong Kong en caso de seguridad nacional

ARCHIVO - De izquierda a derecha, los activistas prodemocracia Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Cheung Man-kwong asisten a un acto para recordar a los fallecidos en la represión de Tiananmen de 1989, en el Parque Victoria, en Hong Kong, el 4 de junio de 2020. (AP Foto/Kin Cheung, archivo) AP

Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, exdirigentes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, fueron acusados de incitar a la subversión en 2021 en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing que, en la práctica, ha aplastado al otrora activo movimiento prodemocracia de la ciudad. Se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión. La alianza también fue declarada culpable.

Los tres jueces dictaminaron que el llamado del grupo a “poner fin a la dictadura de partido único” no pretendía exigir que el Partido Comunista gobernante regresara al sistema de cooperación multipartidista previsto en la Constitución, sino terminar con su estatus de liderazgo bajo la Carta Magna. Señalaron que el término “fin” en la frase tenía el significado de “derrocar” y “socavar”.

En el fallo, escribieron que los acusados persistieron en ese llamado después de la entrada en vigor de la ley, pasando por alto que contravenía la Constitución, que establece que el liderazgo del partido es una característica definitoria del socialismo con características chinas. Eso entra dentro de los “otros medios ilícitos” contemplados en la norma, explicaron.

Los acusados “alentaron intencionalmente a los simpatizantes de la alianza a esperar el momento adecuado para llevar a cabo el objetivo de ‘poner fin a la dictadura de partido único’ por medios ilícitos”, afirmaron.

Los jueces insistieron en que no fueron juzgados por sus opiniones políticas.

Lee y Chow sonrieron y saludaron con la mano a la galería antes de abandonar la sala. Se espera que su sentencia se de a conocer en una fecha posterior. La próxima semana se pedirán penas menores, manifestó uno de los jueces.

Observadores dicen que el juicio es un barómetro de los derechos civiles

El veredicto está entre los más recientes vinculados al movimiento prodemocracia de Hong Kong, que en gran medida ha sido desmantelado tras la introducción de la ley de seguridad.

Durante décadas, la vigilia anual a la luz de las velas en Hong Kong fue la única conmemoración pública a gran escala de la represión de Tiananmen y atraía cada año a decenas de miles de personas. La represión sigue siendo un tabú político en la China continental, donde las autoridades censuran con contundencia el debate sobre lo ocurrido y prohíben las conmemoraciones públicas. La mayor libertad política de Hong Kong, otorgada bajo el marco de gobierno de Beijing de “un país, dos sistemas”, permitieron que la vigilia mantuviera vivo el recuerdo, hasta que se prohibió durante la pandemia de coronavirus.

Observadores señalaron que su juicio simbolizaba la erosión de la libertad de expresión en la antigua colonia británica, que volvió a manos chinas en 1997.

Eric Lai, investigador principal del Georgetown Center for Asian Law, dijo que el cargo de incitar a la subversión se utilizaba habitualmente en la China continental para criminalizar los actos de abogados de derechos humanos, activistas e intelectuales, incluido el fallecido Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo.

“Podemos ver hasta qué punto el tribunal en Hong Kong cae al nivel del poder judicial dirigido por el partido en el continente a través del veredicto penal”, afirmó.

Durante el juicio, Lee declaró al tribunal que su llamado no buscaba poner fin al liderazgo del partido, sino avanzar hacia la democracia, permitir que el pueblo decida quién lo dirige, y que el Partido Comunista no debería imponer una “dictadura”.

En una publicación en Patreon el jueves, Chow recordó que la trasladaban esposada, y con cadenas en la cintura y los tobillos, en los viajes desde la prisión al tribunal, y contó que agentes del servicio penitenciario la llevaban “como a un perro”.

“La justicia vive en el corazón del pueblo. No hay necesidad de venerar este tipo de fallo impuesto desde arriba, y un veredicto no importa mucho”, manifestó.

Al inicio del juicio en enero, uno de los acusados, Albert Hom se declaró culpable, lo que normalmente podría traducirse en una reducción de condena. Él también pedirá una pena menor la próxima semana.

Simpatizantes ponen en duda las acusaciones

Tras la condena, la esposa de Lee, Elizabeth Tang, dijo a reporteros que se sentía decepcionada y enojada por el resultado, aunque estaba dentro de lo que esperaba. Recalcó que Lee era inocente.

“Me parece injusto. Siento que los jueces no consideraron las opiniones y los argumentos de nuestros abogados”, señaló, agregando que más adelante decidirían si apelan.

La madre de Chow, Medina Chow Lau Wah-chun, comentó que esperaba que el “entorno pudiera ser un poco más saludable”.

“Que puedan florecer las flores y las plantas de todos los colores”, manifestó.

Decenas de personas hicieron fila en el exterior del tribunal bajo una llovizna antes de la audiencia.

Tang Ngok-kwan, exmiembro de la alianza, contó que la policía no le permitiría unirse a la fila si insistía en llevar materiales “sensibles”, incluidos marcadores impresos con “reivindicar el 4 de junio”. La fecha es el aniversario de la represión de la Plaza de Tiananmen. Decidió no entrar al tribunal.

Margaret Chan, quien asistía antes a la vigilia y se colocó en la fila a las 6 de la mañana, dijo que el nombre de la alianza incluía la palabra “patriótico”.

“Todos son patrióticos. ¿Cómo incitar? ¿Incitar a otros a ser patrióticos?”, preguntó.

Fernando Cheung, portavoz en el extranjero de Amnistía Internacional Hong Kong, apuntí que el veredicto subraya cómo la ley de seguridad se está utilizando para “castigar” a personas por recordar pacíficamente uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de China.

Autoridades de Hong Kong defienden el veredicto

El líder de Hong Kong, John Lee, afirmó que, durante mucho tiempo, la alianza sembró deliberadamente semillas de odio contra el partido y el gobierno central en la sociedad, y que sus actos pusieron en peligro la seguridad nacional.

Steve Li, superintendente jefe del departamento de seguridad nacional de la policía, dijo que el caso ayudará en la aplicación de la ley en el futuro.

“También permite que la población sepa que no es que no se pueda criticar, o no se pueda hacer nada en absoluto. Simplemente es que no debe haber incitación, ni subversión del poder del Estado”, sostuvo.

Cientos de personas —y posiblemente miles— murieron en la represión de 1989, cuando tanques militares avanzaron hacia el centro de Beijing. Fue un momento crucial en la historia moderna de China, al mostrar que la reforma de mercado que transformó al país en la segunda economía más grande del mundo no iría acompañada de liberalización política.

Después de que se levantaran las restricciones por COVID-19, el antiguo lugar de la vigilia en Hong Kong fue ocupado por un carnaval organizado por grupos proBeijing.

Beijing dijo que la ley de seguridad de 2020 era necesaria para la estabilidad de la ciudad. Muchos activistas destacados han sido encarcelados en virtud de esa norma, incluido el exmagnate de medios prodemocracia Jimmy Lai. Bajo los drásticos cambios políticos, decenas de grupos de la sociedad civil también se disolvieron, incluida la alianza de Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP