americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Concierto de Cuenta Regresiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026 unirá a Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles con artistas como Elena Rose, Los Ángeles Azules, Belinda, Bryan Adams y Major Lazer de Diplo.

ARCHIVO - Elena Rose llega a la 26ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025 en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
ARCHIVO - Elena Rose llega a la 26ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025 en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

“Estoy contenta porque voy a llevar a mi papá”, dijo Rose en entrevista con The Associated Press. “Vamos a ver los juegos y vamos a estar ahí. Va a estar rico. Estoy feliz por las dos cosas, por poder cantar en un evento tan especial, que me siento afortunada que me consideraron, y poder sacarle una sonrisa a mi papá”.

El concierto del 10 de junio se realizará en las ciudades que albergarán el primer partido de cada país anfitrión y es desarrollado en colaboración con los Grammy. Contará con músicos que forman parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con otros intérpretes globales, artistas emergentes e invitados especiales.

En la Ciudad de México, Los Ángeles Azules, Belinda y Rose son los primeros anunciados para el concierto que se realizará en el Auditorio Nacional en conjunto con el evento Mexico Vibra, que reunirá a astros como Alejandro Fernández, Carín León, Timbiriche, Carla Morrison y Meme del Real el 9 y 10 de junio. El concierto Cuenta Regresiva está incluido en la entrada para México Vibra del 10 de junio.

Toronto recibirá a Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy y Vegedream, así como una colaboración entre AHI y Wyclef Jean. Para el concierto en Los Ángeles, Diplo presenta su proyecto Major Lazer. Habrá otros artistas e invitados especiales que se anunciarán próximamente.

El concierto se transmitirá en vivo a partir de las 7:00 p.m. en la Ciudad de México (8:00 p.m. Toronto, 6:00 p.m. de Los Ángeles). Los detalles sobre los boletos se pueden consultar en FIFA.com/Sound.

En el resto del mundo se podrá ver el concierto en los canales digitales de la FIFA, incluyendo una transmisión en vivo global disponible en la cuenta de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA. El concierto completo y material adicional detrás de cámaras estarán disponibles en la plataforma de video bajo demanda VuMe al día siguiente de las presentaciones.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

ARCHIVO - Un cartel de Se busca personal se exhibe en un restaurante en Niles, Illinois, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh, archivo)

Suben vacantes de empleo en EEUU a 7,6 millones en abril pese a guerra con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter