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Con un sprint, Wærenskjold gana la 11ma etapa del Tour de Francia y Pogačar mantiene el liderato

NEVERS, Francia (AP) — Con un sprint hacia la meta, el ciclista noruego Søren Wærenskjold consiguió la victoria en la 11ª etapa del Tour de Francia el miércoles y Tadej Pogačar protegió su liderato general.

Soren Waerenskjold de Noruega celebra al cruzar la meta para ganar la 11ma etapa del Tour de Francia entre Vichy y Nevers el miércoles 15 de julio del 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
Soren Waerenskjold de Noruega celebra al cruzar la meta para ganar la 11ma etapa del Tour de Francia entre Vichy y Nevers el miércoles 15 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Wærenskjold terminó apenas por delante de Olav Kooij, Jasper Philipsen y un nutrido grupo de otros corredores en un final al esprint que parecía inevitable en el recorrido relativamente corto y llano de 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers, en el centro de Francia.

Es la primera victoria de etapa para Wærenskjold, de 26 años, y llegó un día después de que se cayera en la etapa montañosa hacia Le Lioran.

Pogačar, que había ampliado su ventaja a más de tres minutos y medio con su tercera victoria de etapa en este Tour el día anterior, llegó entre un grupo de corredores junto a su principal rival, Jonas Vingegaard, para mantener su ventaja.

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FUENTE: AP

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