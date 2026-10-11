Con un gol de Christian Ebere en la recta final, Cruz Azul salva un 3-3 ante Pumas en CU

Ebere tenía 15 minutos en el campo cuando aprovechó a los 85 la oportunidad de mandar el balón a las redes al empujarlo en un pase a segundo poste.

Juninho inauguró el marcador por los universitarios al minuto 10, César Huerta amplió la ventaja al 16 y, ya con diez hombres, Robert Morales hizo el tercero al 49.

Agustín Palavecino convirtió el primero para los celestes en el tiempo añadido previo al descanso (45+3′), mientras que Andrés Montaño marcó el segundo tanto visitante al minuto 64. Ebere selló la gran reacción celeste en la recta final con su segundo tanto del torneo y primero desde la segunda jornada.

Con este resultado, el vigente campeón Cruz Azul se mantiene en séptimo sitio con 17 unidades.

Por su parte, Pumas extendió a cuatro partidos su racha sin ganar para quedarse en la decimosegunda posición con 13 puntos tras 11 fechas disputadas en el Torneo Apertura.

Los universitarios volvieron a recibir a Cruz Azul por primera vez desde que disputaron la gran final del Clausura 2026 en mayo pasado, en la que perdieron 2-1 para la conquista de la corona celeste y dejaron ir la oportunidad de propinarle a Cruz Azul su primera derrota después de 30 partidos en CU.

El conjunto auriazul mostró una postura ofensiva y encontró recompensa temprana cuando Juninho sacó un potente zurdazo raso al borde del área que terminó en el fondo de las redes.

Pocos minutos más tarde, Huerta incrementó la ventaja tras generar peligro por la banda izquierda y definir con un disparo elevado que superó al guardameta Kevin Mier.

Cuando el dominio local era más evidente, el propio Huerta recibió una segunda tarjeta amarilla al minuto 37 tras una fuerte entrada arriba en medio campo, obligando a Pumas a replantear su esquema táctico.

Palavecino recortó distancias antes del entretiempo mediante un certero remate de volea, devolviendo la esperanza al equipo visitante.

Sin embargo, al arranque del segundo tiempo, Pumas ejecutó un contundente contraataque originado en un despeje fallido de Pedro Vite que dio en el poste. Adalberto Carrasquilla asistió con un pase largo a Morales, quien eludió a su marca y al portero Mier antes de definir a puerta vacía.

Andrés Montaño volvió a acercar a La Máquina al aprovechar un rebote dentro del área tras un remate al poste, definiendo ante la estirada inútil de Keylor Navas.

Con Ebere en el campo, los celestes llegaron por sector izquierdo, de donde sacaron una diagonal que alcanzó a desviar Nico Ibáñez y que en segundo poste el nigeriano Ebere estaba listo para mandar a las redes.

El empate fue un gran resultado para Pumas, pues Cruz Azul estrelló cuatro remates a los postes y después de igualar vieron a Keylor Navas como la gran figura para evitar la derrota universitaria.

Otros resultados

Tahiel Jiménez firmó un doblete (34′ y 64′) en la victoria de Santos Laguna por 2-1 sobre el Atlético de San Luis, que se había adelantado por conducto de Óscar Macías al minuto 19.

Por su parte, Pachuca rescató un vibrante empate 3-3 ante Necaxa gracias a un doblete de Salomón Rondón.

Eduardo Bauermann al 45+8′ y Rondón con dos anotaciones sobre el final (84′ y 87′) marcaron por los Tuzos.

Por los Rayos anotaron Matías Espíndola (15′), Julián Carranza (41′) y Juan Valencia desde el punto penal (79′).

Clasificación

Después de 11 jornadas, América lidera con 21 puntos, le siguen Toluca y Querétaro con 20; Chivas 19; León y Atlas 18; Cruz Azul 17; Tijuana y Puebla 15; Monterrey 14; Pachuca, Pumas, Tigres y Santos 13; San Luis 12; Atlante 11; Necaxa 9 y Ciudad Juárez con cuatro.

Próxima jornada

La jornada 12 comenzará el viernes 16 de octubre con los partidos Necaxa vs. Atlas, Tijuana vs. Puebla y Atlante vs. Pumas; continuará el sábado 17 de octubre con Santos vs. Querétaro; Guadalajara vs. Tigres, León vs. América, Toluca vs. San Luis y Cruz Azul vs. Ciudad Juárez; terminará el domingo 18 de octubre con el partido Monterrey vs. Pachuca.

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FUENTE: AP