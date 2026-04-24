Con tres goles en la segunda mitad, Lens rescata empate dramático ante Brest

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Lens comenzó el partido a cuatro puntos del líder Paris Saint-Germain y necesitaba una victoria para presionar al campeón vigente.

Sin embargo, por segunda semana consecutiva se encontró dos goles abajo antes del descanso. La semana pasada, Lens encajó dos goles tempraneros ante Toulouse, pero se repuso para ganar 3-2.

Esta vez tuvo que escalar una montaña aún más grande. El gol de apertura a los siete minutos de Daounda Guindo y otro 17 minutos después de Lucas Tousart —su primero de la temporada— pusieron en ventaja a Brest, un equipo que marcha a mitad de tabla.

La semana pasada, la remontada de Lens se vio favorecida cuando Toulouse se quedó con 10 hombres a los 17 minutos, pero esta semana no tuvo esa fortuna y Junior Dina Ebimbe añadió un tercero dos minutos antes del descanso, haciendo menos probable una reacción.

Sin embargo, el equipo Pierre Sage han mostrado una resiliencia impresionante esta temporada y el suplente Florian Thauvin los metió de nuevo en el partido al cumplirse la hora de juego.

Abdallah Sima sumó el segundo cuatro minutos después y Allan Saint-Maximin completó la remontada en el cuarto minuto del tiempo añadido al definir con un remate combeado.

Lens marcha tres puntos detrás del PSG, con el club parisino teniendo un partido pendiente en Angers el sábado. Lens y PSG se enfrentan en un duelo liguero aplazado el 13 de mayo. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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