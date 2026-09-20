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Con touchdown en los últimos segundos Eagles remontan para vencer 24-20 a Titans

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Jalen Hurts lanzó un pase de touchdown de 3 yardas a Darius Cooper cuando quedaban 9 segundos, y los Eagles de Filadelfia sacaron un triunfo 24-20 ante los Titans de Tennessee en un domingo caluroso y bochornoso.

El receptor de los Eagles de Filadelfia Darius Cooper atrapa un pase sobre el cornerback de los Titans de Tennesse Micah Robinson en el encuentro del domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/George Walker IV)
El receptor de los Eagles de Filadelfia Darius Cooper atrapa un pase sobre el cornerback de los Titans de Tennesse Micah Robinson en el encuentro del domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/George Walker IV) AP

Los Eagles (2-0) parecían listos para dominar a Tennessee. Abrieron el partido encadenando tres series ofensivas consecutivas de al menos 11 jugadas.

Pero los Titans (0-2) capturaron a Hurts tres veces y lo interceptaron en dos ocasiones, convirtiendo esas jugadas en 10 puntos. La segunda intercepción preparó el gol de campo de 33 yardas de Joey Slye cuando faltaban 1:56, lo que puso a Tennessee arriba 20-17.

Hurts tuvo 1:56 para conducir a los Eagles 65 yardas y asegurar la victoria. Terminó con 264 yardas por pase y dos touchdowns. DeVonta Smith tuvo 10 recepciones para 117 yardas, Tank Bigsby corrió para un touchdown, y Jake Elliott pateó un gol de campo de 58 yardas.

Cam Ward llevó a los Titans (0-2) hasta la mitad del campo, pero su último pase, bajo presión, golpeó el césped sin consecuencias cuando se agotó el tiempo.

Filadelfia mejoró a 15-4 en el mes de septiembre desde 2021 y se mantuvo empatado con Buffalo con la mayor cantidad de victorias en el mes inaugural de la NFL en ese lapso.

La temperatura alcanzó los 37 Celsius (98 Fahrenheit) en el cuarto periodo. En la superficie artificial del Nissan Stadium se midieron al menos 150 grados, tanto calor que los Titans rociaron agua en los tacos de los jugadores en la banda para enfriarlos.

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