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Con jonrones de Bryce Eldridge y Christian Koss, Gigantes superan 2-1 a Cardenales

SAN FRANCISCO (AP) — Bryce Eldridge conectó un jonrón solitario en la primera entrada y amplió a 17 juegos su racha de embasado, Christian Koss la sacó del parque en la siguiente entrada, y los Gigantes de San Francisco superaron el martes 2-1 a los Cardenales de San Luis.

Bryce Eldridge, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por el venezolano Osleivis Basabe luego de pegar un jonrón en el encuentro del martes 8 de septiembre de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Jeff Chiu)
Bryce Eldridge, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por el venezolano Osleivis Basabe luego de pegar un jonrón en el encuentro del martes 8 de septiembre de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Jeff Chiu) AP

El derecho Landen Roupp (9-13), permitió dos hits en seis entradas sin carreras, con cuatro bases por bolas y dos ponches. Salió de un atolladero con las bases llenas en la tercera, y San Francisco ganó por tercera vez consecutiva con él en el montículo.

Además, Roupp se apuntó su segunda decisión seguida, abarcando tres apariciones, después de una racha de cinco aperturas con derrota.

Joel Kuhnel hizo su debut en casa después de ser reclamado en waivers de los Cerveceros el viernes pasado y consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento, permitiendo un sencillo de Nathan Church con dos outs y otro hit corto impulsor del boricua Bryan Torres antes de que el panameño Iván Herrera rodara para out y pusiera fin al juego de 2 horas y 25 minutos.

El corredor emergente Victor Scott II reemplazó a Torres y se robó la segunda para colocar la carrera del empate en posición de anotar.

Dylan Smith, utilizado de manera habitual para trabajar la novena entrada, había lanzado la noche anterior y desperdició un salvamento, pero los Gigantes resistieron para ganar 5-4 en 11 entradas.

Alec Burleson pegó un sencillo en la primera y luego recibió tres bases por bolas, un día después de que el toletero de los Cardenales conectara el 22do jonrón de su carrera —la mejor marca de su trayectoria— con un batazo que cayó en la ensenada McCovey más allá del jardín derecho.

El zurdo Quinn Mathews (1-3) permitió los dos jonrones y cinco hits, con cuatro ponches y dos bases por bolas, en su sexta apertura en Grandes Ligas y la quinta como visitante para San Luis.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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