Con jonrón de Emmanuel Rodríguez, los Mellizos superan 4-3 a los Guardianes

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El pelotero de los Mellizos de Minnesota, Emmanuel Rodriguez (21), recorre las bases tras conectar un cuadrangular solitario para conseguir su primer imparable en las Grandes Ligas durante su debut en el béisbol en la tercera entrada de un partido en Minneapolis, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Andrew Morris, Kody Funderburk y Jeff Hoffman se combinaron para lanzar 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras antes de que A.J. Minter lograra su primer salvamento desde el 13 de mayo de 2024, con un noveno inning de 1-2-3.

Travis Bazzana, el venezolano Brayan Rocchio y Steven Kwan impulsaron carreras para los Guardianes, que ahora están a un juego de Chicago en la División Central de la Liga Americana.

Cleveland tiene una ventaja de un juego sobre Toronto por el último puesto de comodín de la Liga Americana, con Minnesota a 4 1/2 juegos de distancia.

En la peor de sus 21 apariciones en su carrera, el cubano Franco Alemán (0-1) permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en dos tercios de entrada, después de que Daniel Espino abrió con dos entradas sin permitir carreras para los Guardianes.

Connor Prielipp (5-7) permitió tres carreras limpias y cinco hits en 5 1/3 entradas por Minnesota. ___

FUENTE: AP