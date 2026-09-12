americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con jonrón de Emmanuel Rodríguez, los Mellizos superan 4-3 a los Guardianes

MINNEAPOLIS (AP) — El dominicano Emmanuel Rodríguez conectó un jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas para encender una entrada de cuatro carreras, y los Mellizos de Minnesota resistieron el sábado para vencer 4-3 a los Guardianes de Cleveland.

El pelotero de los Mellizos de Minnesota, Emmanuel Rodriguez (21), recorre las bases tras conectar un cuadrangular solitario para conseguir su primer imparable en las Grandes Ligas durante su debut en el béisbol en la tercera entrada de un partido en Minneapolis, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abbie Parr)
El pelotero de los Mellizos de Minnesota, Emmanuel Rodriguez (21), recorre las bases tras conectar un cuadrangular solitario para conseguir su primer imparable en las Grandes Ligas durante su debut en el béisbol en la tercera entrada de un partido en Minneapolis, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Andrew Morris, Kody Funderburk y Jeff Hoffman se combinaron para lanzar 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras antes de que A.J. Minter lograra su primer salvamento desde el 13 de mayo de 2024, con un noveno inning de 1-2-3.

Travis Bazzana, el venezolano Brayan Rocchio y Steven Kwan impulsaron carreras para los Guardianes, que ahora están a un juego de Chicago en la División Central de la Liga Americana.

Cleveland tiene una ventaja de un juego sobre Toronto por el último puesto de comodín de la Liga Americana, con Minnesota a 4 1/2 juegos de distancia.

En la peor de sus 21 apariciones en su carrera, el cubano Franco Alemán (0-1) permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en dos tercios de entrada, después de que Daniel Espino abrió con dos entradas sin permitir carreras para los Guardianes.

Connor Prielipp (5-7) permitió tres carreras limpias y cinco hits en 5 1/3 entradas por Minnesota. ___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK EL PERRO ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter