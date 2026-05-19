Con grand slam de Woods dentro del parque, Nacionales remontan y vencen 9-6 a Mets

James Wood, de los Nacionales de Washington, salta para eludir una pelota durante el encuentro ante los Mets de Nueva York, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/John McDonnell) AP

El dominicano José Tena también conectó un jonrón por Washington, que evitó su primera racha de tres derrotas consecutivas desde la que sufrió del 22 al 24 de abril.

Bo Bichette pegó dos vuelacercas e impulsó cuatro carreras, mientras que el dominicano Juan Soto también se voló la barda por Nueva York, que había ganado seis de siete duelos.

En desventaja por 5-0, los Nacionales llenaron las bases con dos outs en la segunda entrada. El abridor de los Mets, Nolan McLean (2-3), le lanzó a Wood un sweeper.

Woods prendió ese primer pitcheo y él lo elevó hacia lo profundo del jardín izquierdo.

La pelota rozó el brazo de Nick Morabito, quien saltó en un intento por atraparla. Rebotó hacia el jardín central.

Wood recorrió las bases en 15,15 segundos y se lanzó al plato con amplia ventaja sobre el tiro para el primer grand slam en su carrera.

Fue el segundo grand slam dentro del parque de los Nacionales desde que la franquicia se mudó a Washington en 2005. Michael A. Taylor conectó uno el 8 de septiembre de 2017, en casa contra Filadelfia.

Asimismo, fue el noveno grand slam dentro del parque desde 1994 y el primero desde que el dominicano Raimel Tapia, de Toronto, lo logró el 22 de julio de 2022.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP