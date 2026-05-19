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Con gran apertura de Rocker y jonrón de Nimmo, Rangers apalean 10-0 a Rockies

DENVER (AP) — Kumar Rocker lanzó 7 2/3 entradas, la mayor cantidad de su carrera, Brandon Nimmo conectó un jonrón y los Rangers de Texas apabullaron el martes 10-0 a los Rockies de Colorado.

Ezequiel Durán, campocorto de los Rangers de Texas, captura una pelota de foul en el juego del martes 19 de mayo de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski)
Ezequiel Durán, campocorto de los Rangers de Texas, captura una pelota de foul en el juego del martes 19 de mayo de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski) AP

Ezequiel Durán continuó su gran inicio en la serie con dos dobles y un sencillo, con lo que el campocorto dominicano de Texas suma seis imparables en los dos primeros juegos. Joc Pederson aportó cuatro de los 16 hits de los Rangers, la cifra más alta del equipo en la temporada.

Rocker (2-4) ingresó en la segunda entrada y mantuvo a raya a Colorado mientras su ofensiva construía la ventaja. Troy Johnston y Tyler Freeman pegaron sencillos consecutivos con un out en el segundo inning, pero Rocker retiró a 14 de los siguientes 15 bateadores.

Salió después de golpear al venezolano Ezequiel Tovar con dos outs en la novena.

Seleccionado tercero global en el draft de 2022, Rocker ponchó a siete con 103 pitcheos, la mayor cifra en su carrera. No ha tolerado anotación en 13 1/3 entradas.

Los equipos jugaron en condiciones frías por segunda noche consecutiva. Las temperaturas estuvieron en los 4 grados Celsius el lunes. El martes estuvo nublado y a 10 grados al momento del primer lanzamiento.

El abridor de Colorado, Sammy Peralta (0-19, realizó su primera apertura en Grandes Ligas. Debutó en la temporada y no completó una entrada.

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