Con gol de Di María, Rosario Central golea a UCV y avanza a octavos de la Copa Libertadores

El equipo argentino se impuso como local con los goles de Alejo Véliz, Vicente Pizarro y Ángel Di María, y ratificó su superioridad en el Grupo H, que domina con 13 puntos y nueve goles a favor y ninguno en contra.

Rosario Central se unió a Independiente Rivadavia y Corinthians, que habían conseguido su boleto a la siguiente fase hace dos semanas.

Di María, campeón del mundo, anotó el tercer tanto del Canalla en el segundo tiempo y fue ovacionado por los hinchas tras ser sustituido a los 77 minutos.

En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central fue claro dominador y abrió el marcador a los 22 minutos con un tanto de Véliz, que anotó tras recoger el rebote de una chilena de Gastón Ávila que se estrelló en el palo.

Central se recuperó de la eliminación en el Torneo Apertura argentino, donde perdió el sábado ante River Plate en las semifinales.

A los 39, Pizarro aumentó la diferencia con un disparo de primera luego de un centro de rabona de Julián Fernández desde la banda izquierda.

Antes del cierre de la primera parte, Di María estuvo cerca de firmar el gol de la jornada con una vaselina que se marchó junto al palo del arco defendido por Giancarlo Schiavone.

Di María tuvo revancha a los 71 minutos cuando aprovechó un pase de Giovanni Cantizano desde la izquierda para anotar su segundo tanto en el torneo.

Cantizano, de 19 años, volvió a desbordar a los 88 y asistió a Marco Ruben, que llegó a 107 gritos y se afianzó como el goleador histórico de Central.

Ruben (39 años y 205 días) superó a Di María como el artillero de mayor edad para el Canalla en la Libertadores.

Fluminense vence a Bolívar y sigue con vida

En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense derrotó 2-1 a Bolívar y se mantiene con opciones de avanzar en el Grupo C.

El cuadro carioca, campeón de la Libertadores en 2023, se impuso con las dianas de Luciano Acosta a los seis minutos y John Kennedy a los 70. Carlos Melgar marcó el tanto de los bolivianos a los 24.

Fluminense necesitaba ganar por tres goles de diferencia para depender de sí mismo en la última fecha, pero se quedó corto en su objetivo. Con cinco puntos igualó a Bolívar en la segunda posición, pero por diferencia de goles en el duelo individual depende de que su rival no gane a Independiente Rivadavia en la última fecha la próxima semana y que ellos superen al colista La Guaira.

Por el Grupo B, Coquimbo Unido superó 3-0 a Deportes Tolima.

Las anotaciones de Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen le permitieron al club chileno quedar como único líder de la zona con 10 puntos, tres más que los colombianos.

Más tarde jugaban Always Ready–Mirassol, Independiente Santa Fe–Platense, Boca Juniors–Cruzeiro e Independiente del Valle–Libertad.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP