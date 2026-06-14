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Con gol agónico de Diallo, Costa de Marfil supera 1-0 a Ecuador y le baja los ánimos en el Mundial

FILADELFIA (AP) — Amad Diallo marcó a los 90 minutos para que Costa de Marfil superara el domingo 1-0 a Ecuador y le bajara los ánimos a la selección que ocupó el segundo sitio de la eliminatoria sudamericana al Mundial.

Amad Diallo, de Costa de Marfil, festeja el tanto del triunfo sobre Ecuador, en un partido del Grupo E mundialista, el domingo 14 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Matt Slocum)
Amad Diallo, de Costa de Marfil, festeja el tanto del triunfo sobre Ecuador, en un partido del Grupo E mundialista, el domingo 14 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los dos equipos estrellaron el balón tres veces contra el travesaño antes de que el extremo del Manchester United, que entró como suplente a los 56 minutos, rompiera el empate con un zurdazo desde dentro del área que batió al portero Hernán Galíndez, quien se lanzó en vano.

Wilfried Singo preparó la jugada cal internarse a por la banda derecha. Los marfileños salieron así victoriosos de lo que fue su primer encuentro mundialista en 12 años.

Costa de Marfil participa en la Copa del Mundo por cuarta vez –primera desde 2014. Dio un paso importante hacia la fase de eliminación directa, adonde avanzaría por primera vez en su historia.

Elye Wahi estrelló el balón contra el travesaño a los 52 minutos por Costa de Marfil, después de que los ecuatorianos John Yeboah y Nilson Angulo, hicieron lo mismo en la primera mitad.

Ecuador, que participa por quinta vez en una Copa del Mundo y busca alcanzar la fase de eliminación directa por segunda ocasión, jugó prácticamente como local en el Lincoln Financial Field. La mayoría de los 68.274 espectadores vistió las camisetas amarillas de La Tri.

La selección ecuatoriana llegó al compromiso con optimismo. Acumulaba una racha de 19 partidos invicta y quedó debajo sólo de Argentina en la eliminatoria de la CONMEBOL.

Se mostró fuerte antes del gol de Diallo. Su mejor oportunidad tras el descanso llegó a los 68 con un potente disparo de Gonzalo Plata desde unos 25 metros que el portero Yahia Fofana logró despejar.

Costa de Marfil se vio reforzada por el dominio ofensivo de Yan Diomande. El atacante del Leipzig generó varias ocasiones de gol, especialmente por la banda derecha. Entre ellas, destacó el remate a bocajarro de Wahi tras un potente centro de Diomande.

Costa de Marfil, que no encajó ningún gol en sus diez partidos de la eliminatoria con un balance de 8 victorias, 0 empates y 2 derrotas, se enfrentará a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, que trituró a Curazao por 7-1 el domingo en el Grupo E.

Ecuador se medirá a Curazao. Ambos partidos se jugarán el 20 de junio.

El capitán de Costa de Marfil, Franck Kessié, marcó la pauta del juego físico de Les Éléphant con una dura falta a los 4 minutos. Kessié recibió una de las tres tarjetas amarillas de su equipo, todas por entradas temerarias, en los primeros 45 minutos. Jackson Porozo, de Ecuador, fue amonestado a los 73.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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