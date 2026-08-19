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Con bate roto en la 10ma, Arenado da triunfo a Diamondbacks, 7-6 sobre Medias Rojas

BOSTON (AP) — Nolan Arenado conectó un sencillo de bate roto para enviar la bola por encima de un cuadro interior adelantado, lo que rompió el empate y encendió una décima entrada de dos carreras por los Diamondbacks de Arizona, quienes superaron el miércoles 7-6 a los Medias Rojas de Boston

El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, felicita al pitcher nicaragüense Jonathan Loáisiga, en el duelo del miércoles 19 de agosto de 2026, ante los Medias Rojas en Boston (AP Foto/CJ Gunther)
El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, felicita al pitcher nicaragüense Jonathan Loáisiga, en el duelo del miércoles 19 de agosto de 2026, ante los Medias Rojas en Boston (AP Foto/CJ Gunther) AP

Lars Nootbar pegó un jonrón de dos carreras como bateador emergente y el venezolano Gabriel Moreno conectó un doble de dos anotaciones por Arizona, que evitó una barrida en la serie pese a no contar con el intermedista estelar dominicano Ketel Marte por tercer juego consecutivo.

Mickey Gasper disparó jonrón por tercer juego seguido, un batazo de tres carreras para empatar. Nick Sogard conectó un cuadrangular solitario para su primer jonrón en las Grandes Ligas y el mexicano Jarren Duran también pegó un vuelacercas solitario por los Medias Rojas.

El mánager Torey Lovullo comentó antes del juego que todavía no ha sabido nada de Marte, tras la escasa comunicación del lunes, cuando estuvo ausente sin previo aviso para el primer juego de la serie.

Antes de la derrota del martes, se informó a Lovullo que Marte viajó a Phoenix para someterse a pruebas en la rodilla izquierda.

Arenado elevó su batazo corto hacia el jardín izquierdo ante el boricua Jovani Morán (2-3) para impulsar al corredor automático Moreno. El venezolano José Fernández recibió un boleto con las bases llenas.

El rodado productor del venezolano Willson Contreras ante el nicaragüense Jonathan Loáisiga (4-3) llegó en la parte baja.

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