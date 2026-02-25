americateve

Con agónico penal, Atalanta fulmina a Dortmund y avanza a octavos en la Champions

Atalanta transformó un penal con el último toque del partido y tras una revisión de video, para vencer el miércoles 4-1 a Borussia Dortmund y asegurar un puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Mario Pasalic celebra tras marcar el tercer gol de Atalanta en la victoria 4-1 ante Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, el miércoles 25 de febrero de 2026, en Bérgamo. (Spada/LaPresse vía AP)
El cobro desde el punto penal de Lazar Samardzic en el octavo minuto de descuento selló un dramático triunfo 4-3 en el marcador global para Atalanta, lo que garantizó que aún habrá representación italiana en la principal competición de clubes de Europa.

Cuando la prórroga parecía inevitable en el cruce de los repechajes, un error de Gregor Kobel, el arquero del Dortmund, permitió que Atalanta lanzara un último ataque, después de que se hubieran jugado los tres minutos asignados de tiempo añadido. Un centro al área estaba a punto de llegar a la cabeza de Nikola Krstovic cuando el defensor Remy Bensabaini estiró la pierna y golpeó en la cabeza al suplente de Atalanta, provocándole una herida que sangró.

En un principio se señaló tiro de esquina, pero tras una revisión del VAR pitó penal. A Bensabaini se le mostró una segunda tarjeta amarilla y Samardzic colocó su disparo en el ángulo, desatando escenas de júbilo dentro del estadio en Bérgamo.

Tras perder 2-0 en el partido de ida, Atalanta respondió mediante goles de Gianluca Scamacca y Davide Zappacosta en la primera mitad. Mario Pašalić marcó de cabeza el tercero a los 57 minutos para poner a los locales arriba en el global.

Karim Adeyemi ingresó desde el banquillo para el 3-3 en el global, pero todavía quedaba tiempo para más drama.

El registro de Italia de tener al menos un equipo en los octavos de final desde que esa fase se reintrodujo en la Liga de Campeones en la temporada 2003-04 estaba en riesgo después de que Napoli, el campeón de la Serie A. ni siquiera alcanzara los playoffs tras terminar en el puesto 30 en la fase de liga de 36 equipos. Además, el Inter de Milán fue eliminado por el modesto equipo noruego Bodø/Glimt en los repechajes el martes.

Eso dejó a Atalanta y Juventus, que afronta su partido de vuelta en casa más tarde con un 5-2 adverso ante Galatasaray.

Atalanta vuelve a los octavos de final por primera vez desde la temporada 2020-21 y jugará contra Arsenal o Bayern Múnich. El sorteo será el viernes.

Más tarde, Vinícius Júnior y Real Madrid se preparan para lo que probablemente será un partido de vuelta cargado de tensión ante Benfica.

El Madrid tiene una ventaja de 1-0 sobre Benfica tras el choque de ida la semana pasada, que quedó opacado por la acusación de Vinícius de que el rival Gianluca Prestianni lo llamó “mono” después de que el delantero brasileño anotó y celebró junto al banderín de córner del sector local.

Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius mientras lo encaraba con su camiseta cubriéndole la boca, pero no jugará el partido del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu tras ser suspendido provisionalmente por un encuentro por la UEFA.

El Madrid busca mantener su registro de jugar los octavos de final todos los años de este siglo.

Por su parte, el campeón defensor Paris Saint-Germain lidera a Monaco 3-2 en un enfrentamiento totalmente francés, después de remontar un 2-0 en contra en la ida.

Bodø/Glimt, Atlético de Madrid, Newcastle y Bayer Leverkusen avanzaron el martes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

