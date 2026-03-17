Con 32 puntos, Randle guía victoria de Timberwolves 116-104 ante Suns

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El alero de los Timberwolves de Minnesota Julius Randle lanza el balón en el encuentro ante los Suns de Phoenix el martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Ayo Dosunmu agregó 19 unidades y Rudy Gobert capturó 19 rebotes para los Timberwolves, que tienen marca de 7-4 sin Edwards esta temporada. El tercer máximo anotador de la NBA se perderá una o dos semanas más por una inflamación en la rodilla.

Devin Booker anotó 34 tantos pese a encestar 1 de 7 en triples para los Suns, que cerraron una gira de cinco partidos como visitantes con su tercera derrota consecutiva.

Los Suns jugaron sin tres de sus cinco máximos anotadores tras perder 120-112 en Boston la noche anterior, ya que Grayson Allen (dolor en la rodilla) se unió a los ya ausentes Dillon Brooks y Mark Williams.

Los Timberwolves (42-27), que llegaron a la noche empatados con Denver en el quinto lugar de la Conferencia Oeste, utilizaron una racha de 16-2 que comenzó tarde en el tercer cuarto para tomar el control, mientras Randle registró su segundo partido consecutivo de 32 puntos.

Los Suns (39-30), que son séptimos, estaban a un solo partido de los Timberwolves hace apenas cinco días, en su intento por colocarse por encima de la línea de corte para evitar el mini-toreo. Phoenix aun así ganó la serie de la temporada ante Minnesota por 2-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP