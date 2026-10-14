americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con 3 vuelacercas, Caribes aplastan 9-0 a Tigres en Venezuela

Los Caribes de Anzoátegui desplegaron una ofensiva de tres jonrones, mientras que seis lanzadores se combinaron para una blanqueada, al apalear el miércoles 9-0 a los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Hernán Pérez bateó de 5-2 con un doble, un cuadrangular y dos carreras producidas, mientras que Jacob Tetter agregó un jonrón de dos anotaciones y Gabriel Noriega se fue de 3-2, con un vuelacercas, dos anotadas y una remolcada para encabezar el ataque de los ganadores.

Brian Cáceres abrió por los Caribes y trabajó tres entradas y dos tercios sin permitir carrera. Cinco relevistas completaron la blanqueada.

En Maracaibo, los Leones del Caracas anotaron cinco carreras en la primera entrada y tres más en la segunda para encaminarse a una victoria de 9-4 sobre las Águilas del Zulia.

José Rondón abrió el ataque con doble productor, Leandro Sedeño agregó un sencillo remolcador, Aldrem Corredor impulsó otra con doble, Lenyn Sosa empujó la cuarta con sencillo y Wilfredo Tovar completó el racimo de cinco con elevado de sacrificio.

Sedeño amplió la ventaja a 8-0 con un jonrón de tres carreras en la segunda entrada. Zulia reaccionó tarde, con tres anotaciones en la parte baja de la novena.

En Barquisimeto, Samuel Zavala conectó un doble para remolcar la carrera de la victoria en la parte baja de la novena entrada y los Cardenales de Lara dejaron tendidos a los Bravos de Margarita para imponerse por 4-3.

Margarita llegó a la octava entrada abajo 3-1, pero Diosbel Arias, quién bateó de 4-3 con un jonrón y tres remolcadas, empató el encuentro con un sencillo productor de dos carreras. En la baja de la novena, Zavala respondió con el doble al jardín central que para darles el triunfo a los Cardenales.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter