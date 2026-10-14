Con 3 vuelacercas, Caribes aplastan 9-0 a Tigres en Venezuela

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Hernán Pérez bateó de 5-2 con un doble, un cuadrangular y dos carreras producidas, mientras que Jacob Tetter agregó un jonrón de dos anotaciones y Gabriel Noriega se fue de 3-2, con un vuelacercas, dos anotadas y una remolcada para encabezar el ataque de los ganadores.

Brian Cáceres abrió por los Caribes y trabajó tres entradas y dos tercios sin permitir carrera. Cinco relevistas completaron la blanqueada.

En Maracaibo, los Leones del Caracas anotaron cinco carreras en la primera entrada y tres más en la segunda para encaminarse a una victoria de 9-4 sobre las Águilas del Zulia.

José Rondón abrió el ataque con doble productor, Leandro Sedeño agregó un sencillo remolcador, Aldrem Corredor impulsó otra con doble, Lenyn Sosa empujó la cuarta con sencillo y Wilfredo Tovar completó el racimo de cinco con elevado de sacrificio.

Sedeño amplió la ventaja a 8-0 con un jonrón de tres carreras en la segunda entrada. Zulia reaccionó tarde, con tres anotaciones en la parte baja de la novena.

En Barquisimeto, Samuel Zavala conectó un doble para remolcar la carrera de la victoria en la parte baja de la novena entrada y los Cardenales de Lara dejaron tendidos a los Bravos de Margarita para imponerse por 4-3.

Margarita llegó a la octava entrada abajo 3-1, pero Diosbel Arias, quién bateó de 4-3 con un jonrón y tres remolcadas, empató el encuentro con un sencillo productor de dos carreras. En la baja de la novena, Zavala respondió con el doble al jardín central que para darles el triunfo a los Cardenales. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP