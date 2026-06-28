Con 2 jonrones, García impulsa victoria 6-4 de los Nacionales ante Orioles

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Luis Garcia Jr. de los Nacionales de Washington batea un doble remolcador en la tercera entrada ante los Orioles de Baltimor el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Pete Alonso y Jackson Holliday pegaron cada uno un jonrón de dos carreras por los Orioles, pero el muy criticado bullpen de Washington resitió después de que Zack Littell (7-6) permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas. PJ Poulin lanzó dos entradas sin permitir hits para su tercer salvamento.

Alonso conectó un cuadrangular de 437 pies en la primera entrada y Kyle Bradish (5-8) retiró a los primeros ocho bateadores de Washington. Pero el derecho otorgó cinco bases por bolas a los siguientes 11 hombres que enfrentó antes de ser retirado del juego. Los Nacionales lograron apenas un hit ante él en cuatro entradas y fracción, pero permitió cuatro carreras, tres limpias.

Los Nacionales tomaron la delantera con tres carreras en la tercera, todas con dos outs. Después de que Bradish dio base por bolas tanto a Keibert Ruiz como a James Wood, García conectó un doble que remolcó a ambos. Luego Curtis Mead pegó un rodado rutinario hacia Coby Mayo en la tercera base, y Mayo hizo un tiro descontrolado para un error que permitió anotar otra carrera.

Tyler Wells relevó a Bradish e inmediatamente permitió un jonrón de dos carreras de García que puso el marcador 5-2 en la quinta. Luego García añadió un jonrón solitario en la séptima ante Albert Suárez.

Un punto positivo para los Orioles fue Colton Cowser, quien tuvo dos hits y una base robada. También le robó un hit a Dylan Crews con una atrapada en salto contra la pared en el jardín central y puso out a Ruiz cuando intentaba convertir un sencillo en doble.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP