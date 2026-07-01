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Compañía francesa de contenedores CMA CGM comprará división logística de FedEx

NUEVA YORK (AP) — El grupo francés de transporte marítimo de contenedores CMA CGM comprará FedEx Supply Chain, la filial de logística de terceros de FedEx, por 1.400 millones de dólares, mientras trabaja para expandirse en Estados Unidos.

CMA CGM indicó que la adquisición triplicará el tamaño de su propio brazo logístico, CEVA Logistics, y ayudará a consolidar su presencia como proveedor de logística por contrato en Norteamérica.

CMA CGM se comprometió en 2025 a invertir 20.000 millones de dólares en sus operaciones de almacenamiento, carga aérea y logística en Estados Unidos durante cuatro años.

Las dos compañías indicaron que también esperaban suscribir acuerdos comerciales plurianuales de transporte de carga aérea y marítima.

Rodolphe Saadé, director ejecutivo de CMA CGM Group, manifestó que el acuerdo “reforzará nuestro compromiso a largo plazo de invertir en Estados Unidos y de respaldar la resiliencia y la eficiencia de su cadena de suministro”.

FedEx, con sede en Memphis, Tennessee, ha estado escindiendo algunos negocios para concentrarse en su actividad de entregas, con énfasis en envíos entre empresas de mayor margen para las industrias de la salud, automotriz, aeroespacial y de centros de datos. Completó la escisión de FedEx Freight, que transporta envíos pesados y voluminosos, el 1 de junio.

La adquisición está prevista a concretarse más adelante este año, sujeta a aprobaciones regulatorias.

Los acuerdos de carga aérea y transporte marítimo están previstos a concretarse en distintas fases entre 2026 y 2028.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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