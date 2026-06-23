Cómo se forma un domo de calor y por qué expertos lo culpan de las altas temperaturas en Europa

Una mujer visita la histórica escalinata de la Plaza de España en Roma, el martes 23 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Esto es lo que hay que saber.

Los domos de calor son, esencialmente, sistemas de alta presión que permanecen estacionarios durante unos días, atrapando calor y humedad en niveles peligrosos, explicó Mireia Ginesta, investigadora asociada del Climate Litigation Lab de la Smith School of Enterprise and the Environment.

Los domos de calor se originan por una protuberancia hacia el norte en la corriente en chorro —un río de viento de rápido desplazamiento a gran altitud— que produce el clima que experimentamos.

“Un sistema de alta presión significa que el aire desciende, y a medida que alcanza altitudes menores, se comprime”, señaló Ginesta. “Así que la presión aumenta y la temperatura también lo hace”.

Esas “protuberancias” son las que establecen las condiciones que generan una ola de calor, indicó Jennifer Francis, climatóloga del Woodwell Climate Research Center.

“El domo de calor es, en realidad, lo que hace la corriente en chorro”, explicó. “La ola de calor es lo que sentimos en la superficie”.

¿Qué ocurre en Europa esta semana?

Millones de personas en todo el continente han experimentado temperaturas excepcionalmente altas mientras una ola de calor de comienzos del verano abrasa Francia, Italia, España y Reino Unido.

“En Europa, simplemente no están acostumbrados a esto”, comentó Francis. “En realidad, es apenas en la última década o dos cuando este tipo de olas de calor realmente brutales han estado ocurriendo y matando a mucha gente porque no tienen los medios para mantenerse frescos”.

Francia, que hasta ahora ha sido el país más afectado, no cuenta con aire acondicionado de forma generalizada, y el servicio meteorológico nacional puso a cerca de la mitad del país en alerta roja por ola de calor. El país también ha reportado alrededor de 40 muertes por ahogamiento, mientras la gente buscaba alivio para refrescarse.

Se espera que esas condiciones duren varios días, con temperaturas de hasta 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

“Veremos que los récords de temperatura de junio no solo se rompen, sino que quedan completamente aniquilados”, afirmó Liz Bentley, directora ejecutiva de la Royal Meteorological Society y profesora de meteorología en la Universidad de Reading.

¿Cómo influye el cambio climático en estos fenómenos?

Expertos señalan que el cambio climático hace que las condiciones para que se formen domos de calor ocurran con mayor frecuencia. Y cada vez más países en todo el mundo se ven afectados.

“Estamos calentando el planeta y eso significa que estamos desplazando el rango de temperaturas que experimenta cualquier lugar”, manifestó Francis. “Y al desplazar ese rango de temperatura, hacemos que las temperaturas extremas sean mucho más probables”.

En la práctica, el mundo ha subido la temperatura del termostato, dijo Bentley.

“El cambio climático definitivamente tiene un impacto en el hecho de que sean más frecuentes, más intensas y también más persistentes”, sostuvo Bentley, refiriéndose a las olas de calor. “Se quedan durante mucho más tiempo del que solían hacerlo”.

¿Cómo podemos mantenernos seguros?

Es importante que las personas que experimentan estas temperaturas extremas se hidraten, eviten hacer ejercicio en las horas de mayor calor, busquen sombra y se refresquen de forma segura en arroyos, lagos cercanos o incluso en el océano si tienen acceso.

En Francia, por ejemplo, se han cancelado trenes, conciertos y eventos deportivos, y las autoridades han restringido el consumo de alcohol en la vía pública.

Además, “Uno de los mayores problemas es el calor nocturno”, advirtió Francis. “Si no le das a tu cuerpo la oportunidad de enfriarse por la noche, simplemente empieza a acumularse en tu cuerpo y eso realmente puede empezar a afectar tu salud. Así que encontrar una manera de mantenerse más fresco por la noche es muy, muy importante”.

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Havovi Todd contribuyó a este informe desde Londres.

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Alexa St. John es reportera de clima de The Associated Press. Síguela en X: @alexa_stjohn. Puedes contactarla en [email protected].

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP