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Como se convierte en el 1er visitante en anotar 9 goles en un partido de "Champions"

LENS, Francia (AP) — Como se convirtió en el primer equipo visitante en marcar nueve goles en un partido de la Liga de Campeones, al apabullar el miércoles 9-1 a Lens.

Una pantalla gigante muestra el resultado del partido entre Lens y Como, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en la Liga de Campeones (AP Foto/Jean-Francois Badias)
Una pantalla gigante muestra el resultado del partido entre Lens y Como, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en la Liga de Campeones (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

El equipo de Cesc Fàbregas sumó su tercera victoria en cuatro partidos en su temporada de debut en la competición y ascendió al cuarto puesto de la clasificación de la fase de liga.

“Hoy todo nos salió a favor. Una gran noche para Como y nuestros aficionados”, valoró el español Fábregas.

La mejor actuación goleadora previa de un club como visitante había sido la victoria 8-2 del Bayern Múnich sobre el Barcelona en una sede neutral (Lisboa) en 2020.

Como igualó el mayor margen de victoria, después de las victorias 8-0 en casa de Liverpool y Real Madrid ante Besiktas y Malmo, respectivamente.

Tasos Douvikas firmó un triplete y ahora ha marcado en los cuatro partidos de Como. Lidera la Liga de Campeones con seis goles.

El argentino Nico Paz también anotó y luego, en lugar de celebrar, fue y tomó una camiseta con la imagen de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife de España que murió tras una colisión en el campo con el portero del equipo rival.

Paz pasó tiempo en el sistema juvenil del Tenerife entre 2014 y 2016.

Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martina Baturina y Matteo Papaccioli también marcaron para Como.

Papaccioli, de 18 años y quien ingresó en la segunda mitad, es integrante del equipo juvenil de Como y ni siquiera ha jugado todavía en la Serie A.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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