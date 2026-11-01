Cómo Kimi Antonelli pasó de niño escondido entre neumáticos al campeón más joven de la F1

Kimi Antonelli del equipo Mercedes es alzado por Lewis Hamilton (izquierda de Ferrari) y Max Verstappen (derecha de Red Bull) tras proclamarse campeón de la Fórmula 1 con su tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Ahora, el italiano de 20 años se sostiene por sí mismo como el campeón más joven en la historia de la F1 después de terminar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México el domingo, más que suficiente para ganar el título.

La aventura de Antonelli en la F1 comenzó con su padre, el piloto de autos deportivos Marco. Su equipo participaba en una carrera de apoyo en el Gran Premio de Alemania de 2014 y su hijo, de 7 años, quería echar un vistazo entre bastidores a la F1, pero no tenía acceso.

“No sé ni cómo cabía dentro del neumático, pero estaba realmente apretado”, comentó Antonelli mientras se preparaba para debutar en la F1 el año pasado. “Además, pusimos un paraguas encima para que no se viera, ya sabes, sospechoso ni nada”.

En cada paso del camino, Antonelli ha sido comparado con los grandes del deporte.

Fue el reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes cuando el siete veces campeón se marchó a Ferrari. Fue la respuesta del jefe de Mercedes, Toto Wolff, a Max Verstappen, el prodigio de Red Bull que debutó en la F1 a los 17 años. Fue el aspirante adolescente al título que perseguía el récord de Sebastian Vettel como campeón más joven.

Cuando nació en 2006, sus padres intentaban idear un segundo nombre distintivo para el bebé Andrea Antonelli. Un amigo de la familia sugirió “Kimi”. En ese momento, el finlandés Kimi Raikkönen era uno de los pilotos más destacados de la F1 y atrapó el título con Ferrari justo después del primer cumpleaños de Antonelli.

Antonelli ha dicho que no es un homenaje directo.

“Mi familia viene de un entorno de carreras, y también este buen amigo nuestro viene de un entorno de carreras”, explicó el año pasado. “Así que decidió ponerme Kimi, pero no se refería al piloto en sí. Simplemente se le ocurrió”.

Justificando expectativas altísimas

Antonelli ha sido una figura muy codiciada desde sus días de infancia en los karts, pero solo terminó en Mercedes después de que Ferrari dejara escapar la oportunidad.

Hay versiones contradictorias sobre por qué se rompieron las conversaciones entre Ferrari y los padres del prodigio, entonces de 11 años, pero el gigante italiano se mostraba reacio a comprometerse con un piloto tan joven.

En cambio, Antonelli firmó con el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, arrasó en las competiciones de karting y pronto empezó a ganar títulos tras dar el salto a los autos en 2021.

“Si miro a Kimi pasando por las categorías inferiores, creo que para todos estaba bastante claro que tenía algo muy especial”, señaló en septiembre Charles Leclerc, de Ferrari. “Sus vueltas parecen ir muy al límite, pero de alguna manera logra completar la vuelta cuando cuenta. Ha sido muy impresionante verlo”.

Antonelli se presentó en la F1 con un choque

Tres fines de semana del Gran Premio de Italia, dramáticamente distintos, muestran el cambio en la carrera de Antonelli en la F1.

Cuando Antonelli, entonces piloto de Fórmula 2, debutó en un fin de semana de carrera de F1, en una sesión de prácticas con Mercedes en Monza en 2024, se estrelló contra la barrera delante de su público local.

Mercedes se mantuvo a su lado y Antonelli parecía con los ojos muy abiertos y, por momentos, abrumado cuando debutó en una carrera de F1 a los 18 años. Invitar a toda su clase del colegio a una carrera en casa en Italia el año pasado fue una forma de mantenerse en contacto con sus raíces, pero aumentó la sensación de un niño en un mundo de adultos.

Su temporada de novato mostró destellos de talento, como cuando se convirtió en el piloto más joven de la historia en clasificarse para una pole position de F1 en Miami, pero cometió demasiados errores.

Una racha de malos resultados en carreras europeas llevó a Wolff a describir repetidamente la conducción de Antonelli como “decepcionante”.

“También dejé que la presión me destruyera un poco durante ese período, porque sentía que estaba decepcionando a mucha gente que había creído en mí”, manifestó Antonelli.

Antonelli se tomó tiempo para replantearse las cosas y encontrar un nuevo enfoque para 2026, dejando huella casi de inmediato con una victoria en su debut en China en marzo, que inició una racha de cinco triunfos. El Gran Premio de Italia de este año fue una conducción para la historia, ya que Antonelli se sobrepuso a una penalización por el motor para ganar después de salir 19no en la parrilla.

Por qué este ha sido el año de Antonelli

El mayor cambio en el reglamento de la F1 en décadas desconcertó incluso a pilotos experimentados y abrió oportunidades para un nuevo aspirante como Antonelli.

Su estilo de conducción agresivo y su control instintivo del auto parecen adaptarse a los monoplazas de 2026, y ha lidiado mejor que su compañero de equipo George Russell con la fuerte dependencia de la potencia híbrida eléctrica.

Russell también destacó la fortaleza de Antonelli en condiciones resbaladizas como un factor diferencial.

“Con cómo se han dado las cosas este año, es como el estilo de conducción perfecto para estos autos”, dijo Russell. “(Antonelli y Lando Norris, de McLaren) son dos pilotos que siempre son muy fuertes en las pistas de poco agarre y son dos pilotos que, posiblemente, han sido los de mejor rendimiento de esta temporada”.

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FUENTE: AP