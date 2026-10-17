¿Cómo el separatismo en Alberta pasó de ser una causa marginal a exigir un referendo?

Alberta, que alberga las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, no vota para salir de Canadá el 19 de octubre. En lugar de ello, los votantes decidirán si la provincia debe permanecer en Canadá o iniciar el proceso legal hacia un futuro referendo sobre la separación.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, quien convocó la votación pero apoya permanecer en Canadá, ha dicho que el respaldo a iniciar el proceso de separación, que rondaba el 23% en una encuesta reciente, “sigue siendo demasiado alto para mi gusto”.

Desde hace tiempo, Alberta mantiene disputas con el gobierno federal por el petróleo y el poder federal. Los primeros ministros liberales Pierre Trudeau y, décadas después, su hijo Justin, se volvieron profundamente impopulares en la provincia por la política energética.

El gobierno de Justin Trudeau impuso un gravamen nacional al carbono y otras medidas climáticas que, según líderes de Alberta, perjudicaron a su industria petrolera. Aun así, los partidos separatistas por lo general obtenían apenas el 1% o el 2% de los votos, señaló el ex primer ministro de Alberta Jason Kenney.

Luego, llegaron la pandemia y el Convoy de la Libertad, que paralizó distintas partes de Ottawa, la capital canadiense, y bloqueó importantes cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos.

“Necesitaban una nueva causa”, declaró Kenney a The Associated Press. “Y de manera natural se transformó en separatismo”.

Las restricciones de la era de la pandemia potenciaron el separatismo

Jeff Rath, un dirigente del movimiento independentista, afirmó que las normas federales sobre vacunas, que impedían volar a los canadienses no vacunados, fueron su punto de quiebre.

“Si Trudeau no me deja salir de Alberta, entonces tomaré toda mi provincia y me iré”, le dijo Rath a un amigo, según sus propias declaraciones. “El COVID fue realmente la gota que colmó el vaso”.

“A mucha gente la radicalizó el convoy”, sostuvo.

El Convoy de la Libertad de 2022 comenzó por los requisitos de vacunación para camioneros que cruzaban la frontera, pero creció hasta convertirse en una revuelta más amplia contra las restricciones por la pandemia.

Kenney explicó que la gente se movilizó por enojo con la globalización, las vacunas y las restricciones por la pandemia, mientras que las redes sociales permitieron que activistas antes aislados se encontraran entre sí y se organizaran.

“Se encontraron entre ellos y hallaron una causa”, señaló.

Kenney indicó que el movimiento también se volvió más profesional, al crear organizaciones, recaudar dinero y atraer a operadores políticos con experiencia en campañas y recaudación de fondos.

También observa una considerable superposición entre activistas separatistas y personas que apoyan al presidente ruso Vladímir Putin o creen teorías conspirativas sobre el presidente ucraniano Volodímir Zelenskyy.

Kenney subrayó que describía a activistas, no a los votantes típicos de la separación, a quienes caracterizó como albertanos frustrados que le envían un mensaje a Ottawa.

Kenney afirmó que el movimiento MAGA ha sido “inspirador” para algunos activistas separatistas. Señaló que “intentaron infiltrarse con al menos algo de éxito” en el Partido Conservador Unido que él fundó. Smith reemplazó a Kenney en 2022 tras apelar a miembros del Partido Conservador Unido molestos por las restricciones por el COVID-19.

“Literalmente, se puede mirar a los protagonistas”, dijo Kenney sobre el convoy y los movimientos separatistas. “Es la misma gente”.

Carney encuentra un apoyo inusual en Alberta

El primer ministro Mark Carney ha convertido en prioridad nacional llevar el petróleo de Alberta a nuevos mercados y respalda un oleoducto propuesto hacia la costa oeste. Sus políticas más favorables para los negocios y la energía, junto con su oposición a la guerra comercial del presidente Donald Trump y a la retórica de convertir a Canadá en el estado 51, han hecho que el líder liberal federal sea inusualmente popular en la conservadora Alberta.

Kenney, uno de los críticos conservadores más destacados del enfoque de Trudeau hacia Alberta, afirmó que Carney “habla como un albertano”, entiende los agravios y aspiraciones de la provincia, y avanza en la dirección correcta en materia energética.

Rath calificó a Carney como un “oponente formidable” y sostuvo que “todos los políticos importantes” de Alberta y Canadá están en contra de los separatistas, y reconoció que enfrentan una batalla cuesta arriba. Dijo que estaría “encantado” con más del 30% de los votos, muy por debajo de una mayoría.

“Canadá enfrenta amenazas reales para nuestra economía, para nuestra seguridad, para nuestra forma de vida”, afirmó Carney. “Tenemos que ser fuertes y somos más fuertes juntos”.

Activistas van a Washington

Alberta envía aproximadamente el 90% de sus exportaciones de crudo a Estados Unidos, y los separatistas han llevado su campaña directamente a Washington.

Rath confirmó que él y otros defensores de la independencia se reunieron tres veces con funcionarios del Departamento de Estado y presentaron un documento en el que se describía lo que una Alberta independiente podría ofrecerle a Estados Unidos.

Rath sostuvo que las personas involucradas en las reuniones iban directamente a la Casa Blanca y que un posible oleoducto a través de Estados Unidos hacia el Pacífico fue “literalmente un tema de nuestra última reunión con el Departamento de Estado”.

El Departamento de Estado indicó que “el Departamento se reúne regularmente con una amplia gama de representantes. La votación es una decisión de la gente de Alberta”.

Kenney calificó el acercamiento como “una locura”, al señalar que personas con “cero mandato democrático” analizan con un gobierno extranjero “la condición de un Estado separado que no existe”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha calificado a Alberta como “un socio natural”.

Futuro del separatismo

Keith Wilson, otro dirigente de la independencia de Alberta que fue el abogado principal de los organizadores del convoy de 2022, dijo que los separatistas ven la votación como una forma de darle a Alberta más poder de negociación frente a Ottawa, aun sin llegar a la independencia.

“Así es, porque se llama influencia. Se llama negociación”, afirmó Wilson. Dijo que aceptaría cambios estructurales sustanciales en la relación de Alberta con Ottawa sin llegar a la independencia.

“No creo que vaya a disminuir”, comentó Kenney sobre el movimiento separatista en Alberta. Incluso un apoyo del 10% al 20%, observó, superaría con creces la cuota histórica de votos de los separatistas. Si una baja participación los empujara hacia el 30%, “van a sentirse aún más envalentonados”.

“Eso no es una amenaza para Canadá”, dijo Kenney. “Pero sí es una amenaza para el movimiento conservador”.

Alberta no es el único desafío para la unidad nacional de Canadá. Los votantes de Quebec devolvieron al poder al partido separatista Parti Quebecois el 5 de octubre, aunque el apoyo a la independencia se mantiene alrededor del 30% y su líder ha dicho que no celebrará un referendo mientras Trump sea presidente de Estados Unidos.

Los votantes de Quebec han rechazado la independencia dos veces, la más reciente por un margen ínfimo en un referendo de 1995.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP