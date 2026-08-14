Cómo ayudar tras el devastador sismo en Colombia

Personal sanitario atiende a personas afectadas por el sismo tres días después de que éste sacudiera Cali, Colombia, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) AP

El sismo de magnitud 7,4 afectó una amplia franja del oeste de Colombia, desde centros urbanos como Cali y Pereira hasta zonas remotas y escarpadas del departamento del Chocó. Hasta la mañana del viernes, las autoridades habían confirmado más de 280 muertos, miles de heridos y más de 12.000 viviendas destruidas. Los equipos de respuesta han logrado rescatar a unas 350 personas, pero cientos siguen desaparecidas.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha prometido una respuesta gubernamental contundente. Pero, con tantas necesidades repartidas en un área tan extensa, los grupos de ayuda también desempeñarán papeles importantes para asistir a quienes necesitan refugio, suministros y apoyo económico.

Para Catalina Vargas, directora de CARE en Colombia, las labores institucionales no eliminan la necesidad humanitaria. Indicó que la zona más gravemente afectada, el Chocó, también es una de las partes más aisladas y desatendidas del país, por lo que, señaló, el acceso sigue siendo la limitación determinante.

Para quienes pueden ayudar, donar dinero en efectivo suele ser lo ideal para dar a los grupos flexibilidad y agilidad, señaló Abe Diaz, jefe de ayuda ante desastres de Amazon, que está proporcionando a sus socios los suministros solicitados.

Díaz resaltó que las donaciones de productos no solicitados abruman a las comunidades y obligan a los equipos de respuesta a desviar recursos de labores vitales sólo para clasificar y almacenar suministros no deseados.

A continuación, algunas organizaciones que están recaudando donaciones para la recuperación tras el sismo en Colombia, incluidos grupos de Estados Unidos que están respondiendo en el área y algunas organizaciones locales que aceptan fondos del exterior.

Grupos con sede en EEUU en el lugar

All Hands and Hearts ha proporcionado herramientas de búsqueda y rescate como martillos neumáticos y picos al cuerpo de bomberos de Pereira, además de mantas y suministros de rehidratación para los afectados. Enlace para donar.

CARE tiene una presencia de larga data en Colombia. Su apoyo inmediato se centrará en asistencia alimentaria mediante efectivo y vales, paquetes de suministros de emergencia y protección y apoyo emocional para las familias afectadas. Enlace para donar.

Direct Relief está financiando a personal médico de respuesta sobre el terreno y se prepara para entregar los medicamentos y suministros de atención sanitaria solicitados. Enlace para donar.

GEM se está uniendo a socios locales para proporcionar kits esenciales con alimentos, agua y artículos de higiene. Enlace para donar.

Operation Blessing está enfocando su respuesta inicial en proporcionar alimentos y agua, así como linternas solares, a las personas desplazadas. Enlace para donar.

Save the Children ha trabajado en Colombia durante más de 40 años y ha iniciado actividades de apoyo psicosocial y habilitado múltiples espacios amigables para la niñez en las zonas afectadas. Enlace para donar.

World Central Kitchen está proporcionando alimentos y agua a personas desplazadas, personal de primera respuesta y voluntarios, incluso en comunidades montañosas más remotas. Enlace para donar.

Marc Anthony encabeza el domingo concierto benéfico para Colombia y Venezuela

Las estrellas de la música latina Marc Anthony, Luis Fonsi, Chayanne, Feid, Jay Wheeler y muchos más actuarán en un concierto benéfico internacional para Venezuela y Colombia el 16 de agosto a las 6:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, en el Kaseya Center de Miami. Se transmitirá en vivo por Univision, ViX, WAPA y emisoras de radio de TelevisaUnivision, iHeartLatino y Venevision Play en Venezuela.

Los televidentes pueden donar escaneando los códigos QR en pantalla, enviando un mensaje de texto con la palabra UNIDOS al 707070 o visitando univision.org durante la transmisión. Los ingresos se destinarán a All Hands and Hearts, CARE, GEM, TECHO y World Central Kitchen.

Grupos con sede en Colombia que aceptan donaciones del exterior

Abaco Colombia, una asociación de 26 bancos de alimentos en todo Colombia, está distribuyendo comida a las familias afectadas en las regiones impactadas. Aceptan donaciones en línea, aunque el procesador de pagos requiere un número de pasaporte.

Equipos de la Cruz Roja Colombiana están realizando labores de búsqueda y rescate, ofreciendo atención médica y apoyo psicosocial, y cubriendo otras necesidades. Aceptan donaciones en línea, aunque el procesador de pagos requiere un número de pasaporte.

La Fundación Solidaridad por Colombia apoya iniciativas juveniles, nutrición y salud, y el fortalecimiento comunitario. Está ayudando a entregar suministros de socorro y alimentos a personas desplazadas en Pereira y otros lugares. Aceptan PayPal.

La Fundación Semillas de Oportunidades apoya a jóvenes a través del arte y el deporte desde su base en Quibdó, Chocó. Están apoyando a familias de jóvenes en todo el Chocó. Aceptan PayPal.

Manos Visibles, una red de organizaciones dedicada a la equidad racial y territorial, está colaborando con una escuela local de oficios con el objetivo de restaurar al menos 100 viviendas en la ciudad de Buenaventura. Aceptan donaciones en línea, aunque el procesador de pagos requiere un número de pasaporte.

Presentes Corporation, una organización de 43 años en Colombia enfocada en la resiliencia comunitaria, se está asociando con la organización sin fines de lucro Give to Colombia, con sede en Miami, para facilitar donaciones desde Estados Unidos. Su fondo Colombia Se Levanta acepta donaciones en línea.

Refugio Huellas de Amor en Pereira está apoyando a los animales rescatados que ya están bajo su cuidado, así como a otros animales afectados. Huellitas Callejeras Barranquilla está enviando veterinarios y suministros médicos a las zonas afectadas. Ambos aceptan PayPal.

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La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP