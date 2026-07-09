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Commanders retirarán el número 44 de John Riggins el 8 de noviembre

ASHBURN, Virginia, EE.UU: (AP) — Los Commanders de Washington retirarán el número 44 de John Riggins durante la próxima temporada de la NFL, anunció el equipo el jueves.

ARCHIVO - Foto del 30 de enero del 1983, el corredor de los Redskins de Washington John Riggins evita una tacleada de Don McNeal de los Dolphins de Miami en el Super Bowl XVII. (AP Foto, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 30 de enero del 1983, el corredor de los Redskins de Washington John Riggins evita una tacleada de Don McNeal de los Dolphins de Miami en el Super Bowl XVII. (AP Foto, Archivo) AP

El corredor miembro del Salón de la Fama será homenajeado en una ceremonia durante el medio tiempo del partido del equipo contra Rams de Los Ángeles el 8 de noviembre.

“Hay ciertos jugadores cuyo impacto va mucho más allá de las estadísticas, los campeonatos y los reconocimientos: pasan a formar parte de la identidad de una franquicia”, manifestó Josh Harris, propietario controlador, en un comunicado. “John Riggins es uno de esos jugadores. ...Nuestros aficionados no solo lo admiraban, se identificaban con él. Es auténtico, sin disculpas por ser él mismo y está profundamente conectado con la gente que lo rodea. John ha significado muchísimo para esta franquicia, nuestros aficionados y el fútbol americano”.

Riggins es el líder histórico de la organización en yardas por tierra, con 7.472, y 79 touchdowns en 1.988 acarreos, y ayudó al equipo a ganar el Super Bowl en la temporada de 1982.

Apodado “Riggo”, fue el Jugador Más Valioso de ese Super Bowl y se le recuerda sobre todo por su memorable carrera de touchdown de 43 yardas en el cuarto periodo que puso a Washington por delante de los Dolphins de Miami. Fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1992.

Riggins es el séptimo jugador al que el equipo le retira su número, uniéndose a Sammy Baugh, Bobby Mitchell, Sean Taylor, Sonny Jurgensen, Darrell Green y Art Monk. Los retiros de los números de Green, Monk y Riggins se han producido desde que el grupo de Harris asumió el control tras el prolongado mandato del propietario Dan Snyder.

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