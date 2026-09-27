americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Commanders cortan racha de 12 triunfos de Seattle y vencen a Seahawks 33-31

LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — Marcus Mariota lanzó tres pases de anotación, y Kain Medrano devolvió una intercepción 50 yardas para touchdown para ayudar a los Commanders de Washington a propinarle a Seattle su primera derrota desde noviembre, 33-31 el domingo.

Marcus Mariota (8), quarterback de los Commanders de Washington es derribado por Ernest Jones IV (13), de los Seahawks de Seattle, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 27 de septiembre de 2026, en Landover, Maryland. (AP Foto/Nick Wass)
Marcus Mariota (8), quarterback de los Commanders de Washington es derribado por Ernest Jones IV (13), de los Seahawks de Seattle, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 27 de septiembre de 2026, en Landover, Maryland. (AP Foto/Nick Wass) AP

Los Seahawks (2-1) habían ganado 12 seguidos, incluida su racha de postemporada rumbo al título del Super Bowl de la temporada pasada, pero Mariota estuvo sólido en lugar del lesionado Jayden Daniels, y tres pérdidas de balón cruciales permitieron que Washington (1-2) ganara su debut en casa.

Jaxon Smith-Njigba atrapó 10 pases para 128 yardas y dos touchdowns por los Seahawks, e incluso completó un pase corto en una jugada de engaño en el último cuarto, pero Sam Darnold fue interceptado dos veces en su regreso tras su lesión en el glúteo de la Semana 1.

Después de que Washington tomó ventaja de 27-24, Medrano interceptó un pase de Darnold por el centro y lo devolvió hasta el final para poner a los Commanders arriba por dos anotaciones con 3:57 por jugar. Sin embargo, una penalización durante la celebración retrasó el punto extra 15 yardas, y Drew Stevens lo falló.

Darnold encontró de inmediato a Smith-Njigba para tres completos consecutivos, y su pase de anotación de 7 yardas a Cooper Kupp recortó la diferencia a dos con 2:51 restantes.

Washington, que hasta ese momento iba 1 de 11 en tercer down, convirtió dos en la última serie para agotar el reloj. Rachaad White tomó desprevenida a la defensa de los Seahawks en una carrera de tercera y 9, avanzando 19 yardas por el lado derecho. Luego Mariota corrió 9 yardas en tercera y 7 para asegurar la victoria.

Jadarian Price, de Seattle, perdió el balón temprano en el partido, lo que le dio a Washington la posesión en la yarda 21 de Seattle, y luego el corredor novato no volvió a tocar el balón hasta la segunda mitad.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses
ULTIMA HORA

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter