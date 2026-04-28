Comité para la Protección de los Periodistas pide liberar a periodista alemana desaparecida en Siria

“Suponemos que su salud es muy, muy mala y exigimos su liberación inmediata”, afirmó Frank Jasenski, el abogado que representa a Eva Maria Michelmann y a su familia en Alemania.

Michelmann, de 36 años, fue vista por última vez el 18 de enero, cuando ella y un colega kurdo-turco supuestamente fueron detenidos por fuerzas del gobierno sirio durante la toma de Raqqa, en medio de operaciones militares contra las Fuerzas Democráticas Sirias, informó el Comité para la Protección de los Periodistas, o CPJ.

Michelmann, originaria de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, informaba desde Siria desde 2022. Hasta hace poco, su familia en Alemania no tenía información sobre dónde estaba ni cómo se encontraba tras su aparente detención.

El CPJ instó a las autoridades sirias a “proporcionar información inmediata y transparente” sobre la detención de Michelmann y de su colega kurdo-turco, Ahmed Polad, quien supuestamente también está retenido en un centro de detención sirio.

“La falta de transparencia del gobierno sirio respecto a la detención y el paradero” de los dos reporteros “es inaceptable y plantea serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en Siria”, señaló Joud Hasan, coordinador del Programa del Levante del CPJ, en un comunicado el lunes.

“Las autoridades deben aclarar de inmediato su estatus legal, garantizar su seguridad y permitirles acceso a asesoría legal y a familiares”.

La organización kurda de derechos humanos HAWAR.help, con sede en Berlín, también pidió la liberación de Michelmann y exigió que reciba apoyo médico y legal independiente en prisión.

Los dos periodistas trabajaban para la agencia de noticias Etkin News Agency ETHA, con sede en Estambul, y para Özgür TV, que opera en varias ciudades de Europa, indicó el CPJ.

El Ministerio alemán de Exteriores dijo el viernes que había estado en contacto con la periodista detenida.

El portavoz de la Cancillería, Josef Hinterseher, declaró a reporteros en Berlín que “tras esfuerzos intensivos y de alto nivel a través de diversos canales, efectivamente obtuvimos acceso directo a la señora Michelmann” el jueves.

El ministerio no dio detalles sobre su estado de salud ni sobre el lugar exacto en el que se encuentra, y citó normas de privacidad.

Una solicitud de AP al Ministerio de Información de Siria el lunes para obtener detalles sobre el paradero de Michelmann y las acusaciones en su contra no recibió respuesta de inmediato.

Según el CPJ, las autoridades sirias habrían iniciado un proceso penal, aunque la base legal, los cargos y la autoridad responsable siguen sin estar claros.

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La reportera de Associated Press Abby Sewell contribuyó con información desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP