Comité anfitrión del Mundial en Boston dice que se permitirá el tailgating en Foxborough

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ARCHIVO - Panorámica del Gillette Stadium iluminado previo a un partido de la NFL, el 1 de diciembre de 2025, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, Archivo) AP

El comité anfitrión del Mundial en Boston informó el lunes que la FIFA revirtió su postura inicial de que no se permitiría el tailgating en ninguno de los 104 partidos del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Se jugarán seis partidos de la fase de grupos en la casa de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL en Foxborough, al sur de Boston, además de un partido de cuartos de final, el 9 de julio.

El comité señaló que el cambio se ajusta a las políticas locales que permiten el tailgating “como en cualquier otro evento celebrado en el estadio, ya que no existen restricciones del recinto ni restricciones locales de seguridad pública vigentes que lo prohíban”.

Esos eventos incluyen partidos organizados por los Patriots y por el New England Revolution de la Major League Soccer, además de conciertos.

El espacio se reducirá drásticamente respecto de lo que normalmente está disponible. Hay unos 20.000 lugares de estacionamiento disponibles para los partidos de los Patriots, pero durante el Mundial habrá solo alrededor de 5.000 para uso del público.

La Autoridad de Transporte del área metropolitana de Boston fijó los precios del tren en 80 dólares ida y vuelta desde Boston a Foxborough para los partidos del torneo, cuatro veces lo que cobra para los encuentros de la NFL y la MLS. También hay una opción de autobús exprés que saldrá desde varios puntos del área de Boston, con un costo de 95 dólares ida y vuelta.

___ Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup FUENTE: AP