Comienza la temporada baja de la NBA, con muchas miradas sobre Giannis Antetokounmpo y LeBron James

El alero de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo celebra con el base AJ Green tras conseguir la canasta de la victoria en un partido ante los Pacers de Indianápolis el lunes 3 de noviembre del 2025. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Los Knicks de Nueva York serán agasajados con un desfile de campeonato por las calles de Manhattan el jueves, después de una postemporada en la que remontaron con éxito seis desventajas de doble dígito para ganar en los playoffs, incluidas las cuatro victorias en las Finales de la NBA contra los Spurs de San Antonio.

La racha sin precedentes de paridad en la NBA continúa, y ya son ocho franquicias distintas ganando campeonatos en las últimas ocho temporadas —Toronto en 2019, Los Angeles Lakers en 2020, Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023, Boston en 2024, Oklahoma City el año pasado y ahora Nueva York.

“Para mí, esto realmente habla del estado del básquetbol de la NBA y del estado del futuro del juego”, manifestó el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Y ahora, con esta clase del draft que llega este año —de nuevo, no solo la primera selección, sino un draft que se considera el más profundo en muchos años—, hay muchísimo talento en todas partes. ... Así que el futuro de la liga es muy prometedor”.

Lo es, pero ahora todos los equipos tendrán que perseguir a los Knicks. Ellos tenían todas las respuestas.

Para las otras 29 franquicias, al menos en algunos niveles, sólo quedan dudas.

— ¿De verdad Milwaukee traspasará a Giannis Antetokounmpo después de 13 temporadas, 10 selecciones al Juego de Estrellas, dos premios al Jugador Más Valioso y un campeonato de la NBA en 2021?

— ¿Volverá LeBron James a la NBA para una 24.ª temporada? Si es así, ¿será con los Lakers de Los Ángeles por un noveno año o buscará un capítulo presumiblemente final en otro lugar?

— ¿Qué hará Washington con la selección número 1 del draft a finales de este mes?

— ¿Y quién entrenará en Chicago, Dallas y Portland?

Esos son solo algunos de los grandes temas que enfrentan los equipos en toda la liga a medida que comienza el verano. Será difícil que los Knicks repitan, porque es difícil que cualquier equipo repita —como lo comprobó el Thunder esta temporada.

“La historia de la NBA está llena de equipos que no pudieron volver a alcanzar el éxito”, comentó el gerente general del Thunder, Sam Presti. “Creo que solo ha habido tres equipos que han repetido desde que estamos en Oklahoma City, y las razones para eso son muchas, probablemente demasiadas para enumerarlas. Pero el hecho es que ayuda a ilustrar lo raro y lo especial que es cuando tienes la oportunidad de ganar al más alto nivel en esta liga o en el deporte profesional en general”.

“Sin embargo, la historia de la NBA también se construye sobre los hombros de esos equipos que vieron sus derrotas como una búsqueda continua de mejora y progreso. Lo más importante es que lo vieron como a lo que se reduce la competencia, de qué se trata en cualquier nivel del deporte”.

La pregunta sobre Giannis

Antetokounmpo, la mayor estrella de Milwaukee, será elegible este otoño para una extensión que podría valer hasta 275 millones de dólares.

Pero los Bucks no tienen una plantilla que sea candidata al campeonato. Si traspasan a Antetokounmpo, esencialmente pueden empezar de cero con lo que sería una gran cantidad de jugadores y selecciones del draft. Si lo mantienen, no hay garantía de que esté contento —porque parece que ahora le interesa principalmente intentar ganar más títulos.

“Creo que antes del draft es un momento natural, ¿no?, porque si Giannis juega en otro lugar vamos a recibir muchos activos... Hay que hacerlo bien”, dijo en mayo el copropietario de los Bucks, Jimmy Haslam, cuando el equipo presentó al nuevo entrenador Taylor Jenkins —a quien se le dijo que Antetokounmpo podría o no seguir con la franquicia cuando comience la próxima temporada.

El draft es la próxima semana. Y la lógica sugeriría que los Bucks —si van a traspasar a Antetokounmpo— podrían hacerlo al menos unos días antes del draft, para tener una idea específica de a quién apuntar con el capital que obtendrán como parte de cualquier acuerdo que se concrete.

Miami ha sido mencionado durante meses en la puja por Giannis, y el Heat vuelve a estar involucrado en conversaciones con los Bucks.

Las miradas sobre LeBron

James nunca había llegado a un verano con tanta libertad.

Podría quedarse con los Lakers. Podría elegir otro destino. Podría retirarse. Podría exigir un salario máximo. Podría aceptar menos dinero para ayudar a un equipo. O podría simplemente seguir publicando videos de putts embocados en Instagram.

“Cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer”, expresó James cuando los Lakers perdieron por barrida ante Oklahoma City en la postemporada.

Los Lakers tienen muchas otras decisiones, incluida cómo manejar una extensión para Austin Reaves. Pero tener alguna señal de James sobre sus planes seguramente ayudará mucho a que otras movidas encajen.

Los Spurs

Victor Wembanyama es elegible para una extensión de cuatro años que superaría los 250 millones de dólares, y obviamente no hay razón para que San Antonio no quiera comprometerse a mantener cerca al jugador más fascinante. La extensión comenzaría en 2027-28.

Hay algunos otros lugares de la plantilla que atender, pero los titulares tienen contrato.

Será interesante ver cómo los agentes libres consideran a San Antonio como destino, especialmente porque los Spurs llegarán a la próxima temporada como uno de los favoritos —si no el principal— para el título de la NBA de 2027.

“La competitividad, eso es lo que te hace mejor”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Eso es lo que te empuja a seguir mejorando en la oscuridad, en largas horas cuando no hay nadie alrededor. Mejoramos muchísimo este año. Tenemos más motivación para seguir siendo mejores”.

Otros temas

— La NBA aún no ha revelado qué resultará de una investigación realizada por asesores externos sobre si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California permitió a Los Angeles Clippers eludir las reglas del tope salarial de la liga.

— Portland no ha dicho quién entrenará la próxima temporada, con el entrenador interino Tiago Splitter todavía en la mezcla. Chicago y Dallas aún tienen vacantes. Parecería ventajoso tener a los entrenadores definidos para el draft.

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FUENTE: AP