americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comienza juicio a acusados de provocar explosión de gas en Grecia al robar cobre de tuberías

ATENAS (AP) — Tres hombres acusados de provocar una explosión en el corazón del distrito turístico de Atenas al presuntamente robar tuberías de cobre de la red de suministro de gas comparecían ante el tribunal el lunes para una audiencia preliminar.

Equipos de emergencia en el sitio de la explosión en Plaka, un distrito de Atenas, el 25 de septiembre del 2026. (AP foto/Petros Giannakouris)
Equipos de emergencia en el sitio de la explosión en Plaka, un distrito de Atenas, el 25 de septiembre del 2026. (AP foto/Petros Giannakouris) AP

La enorme explosión del 25 de septiembre provocó el derrumbe de un edificio residencial de dos plantas en el histórico barrio de Plaka, en la capital griega, cerca de la antigua Acrópolis. Seis personas murieron: una pareja de ancianos que vivía en uno de los apartamentos y cuatro turistas estadounidenses que se alojaban en una propiedad alquilada en el edificio.

Los tres sospechosos —dos griegos y un ciudadano albanés— presuntamente retiraron tuberías de la red de suministro de gas del edificio para vender el cobre como chatarra. El cuerpo de bomberos anunció el jueves que una investigación de 34 días llevó a las autoridades a emitir órdenes de arresto contra los tres por provocar importante fuga de gas al robar tramos de tubería de cobre.

“Estoy devastado por lo que pasó, pero la explosión no fue culpa mía”, declaró uno de los tres cuando los reporteros que esperaban les preguntaron a los sospechosos si lo lamentaban, mientras la policía los conducía al interior del juzgado.

El cobre tiene un alto valor como metal de desecho, y el robo de cableado, tuberías y metal de cobre en instalaciones de infraestructura en Grecia es frecuente.

Los sospechosos enfrentan una serie de cargos graves, entre ellos incendio provocado, homicidio involuntario con posible intención, causar una explosión mortal y causar lesiones corporales peligrosas.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la miss grand international de nawat cae a un nuevo minimo historico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesion

La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Destacados del día

AVIÓN PRIVADO SE ESTRELLA CONTRA VIVIENDAS MÓVILES EN PALM BEACH: reportan múltiples muerto
ULTIMA HORA

AVIÓN PRIVADO SE ESTRELLA CONTRA VIVIENDAS MÓVILES EN PALM BEACH: reportan múltiples muerto

El primer ministro canadiense Mark Carney habla con los medios durante la conferencia de prensa de clausura de la cumbre UE-Canadá en Montreal, el viernes 30 de octubre de 2026. (Christinne Muschi /The Canadian Press vía AP)

Primer ministro canadiense revela avances en diálogo comercial con Trump antes de elecciones en EEUU

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: "EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter