Colts traspasan al guardia All-Pro Quenton Nelson a Seahawks por 2 selecciones del draft

ARCHIVO — El liniero ofensivo de los Colts de Indianápolis, Quenton Nelson, observa antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear, Archivo) AP

Los Seahawks de Seattle, campeones defensores del Super Bowl, creen que puede hacer lo mismo para su juego terrestre, que atraviesa dificultades.

Nelson fue traspasado a los Seahawks por dos selecciones del draft una semana después de que la copropietaria del equipo, Carlie Irsay-Gordon, despidiera al gerente general Chris Ballard, quien lo seleccionó con la sexta elección global en 2018. Las selecciones son una de tercera ronda de 2027 y una de quinta ronda de 2028, y esto podría indicar que vienen más movimientos.

“Como dije al inicio de la temporada, el sentido de urgencia nunca ha sido mayor. Nuestro estándar es competir por campeonatos, y creo que es necesario un cambio de liderazgo para cumplir con ese estándar. Tomar esta decisión durante la temporada fue deliberado. Esperar solo retrasaría el trabajo importante que debe comenzar ahora”, señaló Irsay-Gordon en un comunicado la semana pasada.

Nelson, el tercer guardia mejor pagado de la liga, había sido un pilar en la línea ofensiva durante casi una década en Indianápolis. Pero su contrato vence después de la temporada, y Nelson se ha mostrado reacio a hablar sobre sus planes a futuro tras la salida de Ballard.

“Siento que todos vinieron a trabajar y están haciendo lo mejor que pueden. No sé qué más decir”, dijo Nelson después de que Indianápolis perdió su tercer partido consecutivo el fin de semana pasado por 16-10 en Minnesota.

Indianápolis estuvo dispuesto a canjear a Nelson porque quiere más capital de draft para compensar la pérdida de selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 que fueron enviadas a los Jets de Nueva York en noviembre pasado para adquirir al esquinero All-Pro Sauce Gardner.

¿Quién podría ser el siguiente?

El tackle defensivo Pro Bowl DeForest Buckner también tiene un contrato que expira y ha expresado su descontento con lo ocurrido después de cada una de las dos derrotas más recientes de Indianápolis.

“¿Qué tal si lo adivinas? Sí, estoy frustrado. Lo mismo: perdimos”, dijo Buckner en Minnesota cuando le preguntaron por su nivel de frustración.

Y aunque Jonathan Taylor firmó en agosto una extensión de contrato por dos años y 44 millones de dólares, y está empatado en el liderato de la liga en carreras de touchdown (ocho) y es quinto en yardas por tierra (587), podría ser un jugador codiciado en el mercado de traspasos.

No está claro si Irsay-Gordon estaría dispuesta a desprenderse de Buckner o de Taylor, o de ambos, ya que los dos son capitanes del equipo y podrían seguir siendo piezas fundamentales. Aunque, por otro lado, Nelson también era capitán del equipo y fue seleccionado al Pro Bowl en ocho ocasiones.

Pero la temporada de los Colts está entrando en una espiral, con 12 derrotas en 14 partidos contando desde la temporada pasada, y con un duelo del domingo en Jacksonville (4-2) en el horizonte.

La situación dio un giro cuando los Colts perdieron en casa ante los Titans de Tennessee, que hasta entonces no habían ganado, en la Semana 6. Al día siguiente, Ballard fue despedido y el gerente general asistente Ed Dodds asumió el cargo.

En 2018, Nelson y el linebacker Darius Leonard se convirtieron en los primeros compañeros novatos en recibir honores de All-Pro desde los excompañeros de los Chicago Bears Gale Sayers y Dick Butkus en 1965. Nelson fue All-Pro de 2018 a 2020, y fue un factor determinante en la línea durante toda su carrera.

Los Seahawks (4-3) querían a Nelson porque la línea ofensiva ha tenido problemas para abrir huecos en el juego terrestre desde que perdieron al MVP del Super Bowl Kenneth Walker III en la agencia libre. La esperanza en Seattle es que este movimiento marque una diferencia.

Tendrán su primera idea de cómo encaja Nelson el lunes por la noche, cuando los Seahawks reciban a los Bears de Chicago (5-2).

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FUENTE: AP