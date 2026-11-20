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El quarterback Daniel Jones (17) de los Colts de Indianápolis durante el partido contra los Texans de Houston, el jueves 19 de noviembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El entrenador Shane Steichen anunció la decisión menos de 24 horas después de otra actuación ofensiva desastrosa en la derrota 26-3 en Houston.

Es la segunda vez en tres años que Jones es dado de baja, aunque esta aparentemente no fue por decisión propia. Solicitó y obtuvo su liberación de los Giants en noviembre de 2024 y luego se unió al equipo de prácticas de los Vikings de Minnesota antes de firmar un contrato de un año con los Colts. Indy volvió a firmar a Jones con un acuerdo de dos años por 88 millones de dólares en marzo.

“Esta fue una decisión que se tomó, ya saben, en el mejor interés de ambas partes”, manifestó Steichen, al explicar que Jones no había pedido su liberación esta vez. “Es simplemente donde estamos en nuestra temporada. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo”.

Indy (3-8) ha sufrido a la ofensiva durante gran parte de esta temporada, y eso quedó plenamente en evidencia ante una audiencia nacional de televisión la noche del jueves, cuando terminaron con apenas un gol de campo y 167 yardas totales. Quedaron 3-15 desde que a Jones le diagnosticaron una fractura en un hueso de la pierna izquierda. Jones también se rompió el tendón de Aquiles en diciembre, lo que puso fin a su temporada.

Pero, después de unos primeros 10 partidos prometedores con los Colts, Jones tuvo problemas.

Su porcentaje de pases completos esta temporada de 58,4% y su índice de pasador de 65,4 están entre los peores de todos los titulares de la NFL. Y tras registrar el peor índice de pasador de un solo partido de su temporada, 41,9, en una victoria sobre Miami, lo siguió con su segundo peor registro del año, 45,9, en una noche en la que completó 11 de 27 para 144 yardas con una intercepción. Además, fue capturado para un safety.

Richardson reemplazó a Jones en el último cuarto y ahora la selección número 4 global del draft de 2023 y quien alguna vez fue considerado el futuro rostro de los Colts tendrá una segunda oportunidad para demostrar su valía. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP