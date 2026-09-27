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Colts cortan racha de 9 derrotas con triunfo 19-17 ante Texans

INDIANÁPOLIS (AP) — Spencer Shrader luchó contra una lesión en la ingle para convertir cuatro goles de campo, incluido uno de 43 yardas con 16 segundos por jugar, y la atribulada defensa de los Colts de Indianápolis apenas resistió el tiempo suficiente para cerrar una victoria el domingo 19-17 sobre los Texans de Houston.

El pateador de los Colts de Indianápolis Spencer Shrader patea un gol de campo en el encuentro ante los Texans de Houston el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)
El pateador de los Colts de Indianápolis Spencer Shrader patea un gol de campo en el encuentro ante los Texans de Houston el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Los Colts (1-2) cortaron una racha de nueve derrotas, la más larga activa en la NFL, y ganaron su primer partido desde el 2 de noviembre en Berlín. Fue la primera victoria de los Colts en suelo estadounidense desde el 26 de octubre de 2025.

Daniel Jones completó 24 de 36 pases para 235 yardas y un touchdown, pero también perdió el balón tres veces y entregó dos. La segunda pérdida preparó el touchdown de Houston que les dio la ventaja al final.

Jonathan Taylor tuvo 23 acarreos para 68 yardas por Indianapolis. Keenan Allen atrapó seis pases para 63 yardas y su primer TD con los Colts, mientras que Josh Downs recibió cinco pases para 77 yardas.

Por segunda vez Houston arrancó una campaña con marca de 0-3. Fue un día complicado para la ofensiva. debido a que C.J. Stroud completó sólo 16 de 27 para 167 yardas con un TD, mientras los Texans terminaron con apenas 70 yardas en 21 acarreos y sumaron 223 yardas totales contra una defensa que permitió más de 500 yardas en cada uno de sus dos primeros partidos. La derrota fue la primera de Houston en los últimos seis juegos de esta serie.

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FUENTE: AP

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