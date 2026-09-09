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Colt Keith pega jonrón y jóvenes Tigres vencen 7-2 a Mellizos en apuros

DETROIT (AP) — Colt Keith conectó un jonrón y los Tigres de Detroit pusieron fin a una racha de siete series perdidas con una victoria de 7-2 sobre los Mellizos de Minnesota la tarde del miércoles.

Spencer Torkelson, derecha, de los Tigres de Detroit, celebra el haber anotado carrera con Brett Callahan, izquierda, en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Spencer Torkelson, derecha, de los Tigres de Detroit, celebra el haber anotado carrera con Brett Callahan, izquierda, en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los Tigres no ganaban una serie desde que se llevaron dos de tres ante los Guardianes de Cleveland del 11 al 13 de agosto. Habían perdido 16 de sus últimos 24 juegos antes del triunfo del miércoles.

Los Mellizos han perdido 12 de 18.

Tyler Holton (2-5) se acreditó la victoria con dos entradas de relevo sin permitir carreras. El abridor venezolano Keider Montero salió después de permitir dos carreras en cuatro entradas.

Zebby Matthews (9-10) cargó con la derrota, al permitir cinco carreras en 2 1/3 entradas.

Detroit tomó ventaja de 2-0 en la primera entrada cuando Hao Yu-Lee recibió base por bolas y anotó con el 10mo cuadrangular de la temporada de Keith.

Los Tigres llenaron las bases sin outs en la tercera con un doble y dos bases por bolas. Matthews ponchó a Keith, pero otorgó boleto a Riley Greene para poner la pizarra 3-0. Travis Adams salió del bullpen y permitió un elevado de sacrificio de Dillon Dingler antes de que Brett Callahan le diera a los Tigers una ventaja de cinco carreras con un doble automático.

Kody Clemens abrió la cuarta con su 26to jonrón y Josh Bell le siguió con su 19no, pero los Mellizos no consiguieron otro hit hasta la séptima entrada.

El sencillo impulsor de Dillon Dingler puso a los Tigres arriba 6-2 en la séptima y John Peck lo convirtió en un juego de cinco carreras con un sencillo productor en la octava.

Los Tigres tuvieron seis novatos en su alineación titular, que tuvo un promedio de edad de 23,9.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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