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Colt Keith conecta tres jonrones y produce seis carreras en triunfo de Tigres 9-3 ante Astros

HOUSTON (AP) — Colt Keith conectó tres jonrones e impulsó seis carreras para que los Tigres de Detroit derrotaran 9-3 a los Astros de Houston la noche del lunes.

Colt Keith (33), de los Tigres de Detroit, observa el viaje de la pelota de su segundo jonrón de dos carreras del partido ante los Astros de Houston, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke)
Colt Keith (33), de los Tigres de Detroit, observa el viaje de la pelota de su segundo jonrón de dos carreras del partido ante los Astros de Houston, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) AP

Kevin McGonigle y Spencer Torkelson también aportaron cuadrangulares.

Keith, de 24 años, se convirtió en el jugador más joven de los Tigres con un partido de tres vuelacercas desde 1955. En lo que va de este siglo, solo ocho jugadores distintos de Detroit han logrado la hazaña —incluido el venezolano Miguel Cabrera en dos ocasiones.

McGonigle conectó un jonrón en la segunda entrada para poner el 2-0 antes de que Keith disparara su primer cuadrangular de la noche en la parte alta de la tercera. Torkelson siguió con su décimo segundo jonrón de la temporada para ampliar la ventaja de los Tigres a 5-0.

Keith envió su segunda pelota por encima de la barda del jardín derecho para remolcar dos carreras más en la séptima, antes de cerrar la cuenta con un jonrón solitario al jardín izquierdo en la novena para asegurar la victoria.

Los Tigres también anotaron con un pelotazo que impulsó una carrera para Keith en la primera entrada y con un pass ball del receptor puertorriqueño de los Astros, Christian Vázquez, en la quinta, que permitió anotar a Dillon Dingler.

Kyle Finnegan (2-0) lanzó una quinta entrada de un solo hit para acreditarse la victoria como relevista.

El mexicano Isaac Paredes y el venezolano José Altuve conectaron jonrones consecutivos en la tercera entrada para acercarse 5-3, pero eso fue todo lo que Houston pudo producir a la ofensiva.

Kai-Wei Teng (3-6) permitió cinco carreras con seis hits y ponchó a nueve por los Astros. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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