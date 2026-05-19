Colt Emerson conecta jonrón en su 1er hit en las mayores; Marineros vencen 6-1 a Medias Blancas

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Colt Emerson, derecha, de los Marineros de Seattle, recibe un baño por parte de su compañero de equipo J.P. Crawford, para celebrar la victoria sobre los Medias Blancas de Chicago, el lunes 18 de mayo de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Bryan Woo (4-2) lanzó seis entradas en blanco por los Marineros, permitiendo tres imparables y dos bases por bolas. El derecho ponchó a ocho y retiró a sus últimos 11 bateadores. Tiró 60 de sus 90 lanzamientos en zona de strike.

El dominicano Julio Rodríguez pegó su octavo jonrón —un batazo solitario ante Noah Schultz (2-3) en la primera entrada— para poner a Seattle al frente de manera definitiva.

Emerson, la principal selección del equipo en el draft amateur de 2023, hizo contacto con un lanzamiento con cuenta de 2-2 de Trevor Richards con dos outs en la octava para ampliar la ventaja a 6-1.

El antesalista de 20 años fue elegido en el puesto 22 global y recientemente firmó un contrato de 95 millones de dólares por ocho años —el más grande para un jugador de ligas menores sin experiencia en las Grandes Ligas. Fue ascendido durante el fin de semana y el lunes tuvo a su familia en las gradas para su segundo juego, después de que no pudieron asistir a su debut el domingo.

Jhonny Pereda recibió un pelotazo antes de anotar con un doble de dos outs de el mexicocubano Randy Arozarena para darle a los Marineros una ventaja de 2-0 en la tercera.

El venezolano Pereda fue puesto out en el plato, pero se determinó que el campocorto Colson Montgomery obstruyó su avance al doblar la segunda base y se concedió la carrera. El mánager de los Medias Blancas, Wil Venable, fue expulsado por discutir la decisión.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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