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Marisol Callisaya posa para un retrato sosteniendo a su cuy, vestida de minero, para participar en el concurso al mejor disfraz durante un festival de cuys organizado por estudiantes universitarios en El Alto, Bolivia, el viernes 20 de noviembre de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

Domesticado hace miles de años en los Andes bolivianos, las antiguas culturas lo consideraban un animal sagrado. Pero en las últimas décadas su crianza casi ha desparecido relegada por el consumo de otro tipo de carnes.

Alumnos de la carreta de Zootecnia e Industria Pecuaria organizaron una carrera para premiar al cuy más rápido y al más pesado y una pasarela para coronar al más coqueto en la Universidad Pública de El Alto, ciudad vecina de La Paz. El evento congregó a estudiantes y productores de granjas locales situadas en los 3.800 metros de altitud de esa ciudad donde la crianza ha vuelto a reactivarse.

Un ejemplar de 2,5 kilos de la granja Kallutaca en El Alto se llevó el premio al más pesado, mientras que Chasky cuy obtuvo el primer lugar en la carrera entre varios concursantes.

El festival incluyó una exposición de ejemplares de todo color, tamaño y pelaje. Un patio de comidas ofreció una rica variedad de platos típicos como brochetas, cuy asado, al horno, hamburguesas y chorizos de carne del roedor acompañados con papa y ensalada y otros aderezos.

“Nuestros ancestros domesticaron el cuy por siglos para consumo alimenticio y rituales en la cordillera de los Andes. Su carne tiene un alto valor nutricional y bajo contenido de grasa. En la colonia comienza su declive y hoy el consumo per cápita en Bolivia es bajo, por eso estos festivales buscan incentivar el consumo y crianza, porque además es una interesante alternativa de ingresos”, dijo César Quispe, docente en la carrera de Zootecnia.

Para las culturas antiguas el cuy era una comida de fiesta comunitaria y expresaba hospitalidad. En medicina tradicional es usado hasta hoy entre la población indígena para limpiar el cuerpo o detectar males y desequilibrios energéticos. También era utilizado en ofrendas a la Pachamama (Madre tierra), según Quispe.

FUENTE: AP