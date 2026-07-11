Colonos armados y soldados israelíes retienen a congresista estadounidense en Cisjordania

En la imagen, proporcionada por Cameron Kasky, varios hombres armados bloquean el camino e impiden el paso a vehículos en los que iban el representante estadounidense Ro Khanna y su delegación, cerca del poblado de Khirbet Zanuta en Cisjordania, el miércoles 8 de julio de 2026. (Cameron Kasky vía AP) AP

Un representante de Khanna, congresista demócrata de California y progresista declarado, indicó que el enfrentamiento ocurrió el miércoles, en medio de una gira de tres días por Cisjordania. Mientras el congresista visitaba una aldea palestina que había sido abandonada tras ataques de colonos, hombres enmascarados con armas detuvieron a su grupo y se negaron a permitirles salir.

The New York Times informó que el incidente fue presenciado por uno de sus fotógrafos. La oficina de Khanna señaló que ocurrió en la localidad de Khirbet Zanuta.

Khanna manifestó que, cuando llegaron varios soldados israelíes, se sintió desalentado al verlos interactuar de manera amistosa con los colonos e impedir la salida del grupo del congresista. El grupo de Khanna no pudo continuar hasta que se llamó a la Embajada de Estados Unidos y a la policía israelí.

“Si esto puede ocurrirle a un miembro del Congreso de Estados Unidos, imaginen cómo es la vida para los palestinos que no tienen teléfonos inteligentes, ni seguridad, ni una plataforma nacional”, escribió Khanna, quien analiza la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028, en un correo electrónico de recaudación de fondos que envió poco después de su publicación del sábado sobre el incidente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que recibieron un reporte de ciudadanos israelíes que impedían el paso de extranjeros y medios de comunicación en Khirbet Zanuta.

“Tras recibir el reporte, se enviaron tropas de las FDI al lugar, dispersaron rápidamente a los civiles israelíes y reabrieron la carretera bloqueada”, señaló el ejército en un comunicado. “Los soldados de las FDI que operaban en la zona no participaron en el bloqueo de la carretera”.

Políticos demócratas de Estados Unidos han intensificado sus críticas a Israel en medio de un marcado giro en contra del país por parte de los votantes del partido desde que comenzó la guerra en Gaza. La semana pasada, el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel, cuyo padre nació en Jerusalén y combatió en la guerra de independencia de Israel, pronunció un duro discurso en Tel Aviv en el que afirmó que Israel se ha convertido en un “paria territorial”. Emanuel también es un posible aspirante a la Casa Blanca.

En una encuesta reciente de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, cerca del 58% de los demócratas dijo que Estados Unidos es “demasiado favorable” a los israelíes.

También el sábado, el ejército israelí informó que detuvo a cuatro sospechosos que atacaban a periodistas extranjeros que viajaban a Sinjil, otra comunidad de Cisjordania. Según el comunicado militar, los agresores impidieron el paso del vehículo de los periodistas y lo dañaron, y estaban armados con garrotes y cuchillos.

CNN informó que uno de sus equipos se encontraba entre los periodistas atacados. La cadena indicó que los periodistas estaban allí para cubrir el primer aniversario de la muerte de un hombre palestino-estadounidense que fue golpeado hasta morir por colonos israelíes.

En los últimos años, Cisjordania ha registrado un aumento de la construcción de asentamientos y de la violencia de colonos contra palestinos. Autoridades israelíes han condenado la violencia particularmente grave por parte de colonos, pero tienden a describir los incidentes como excepciones, y rara vez se castiga a los atacantes.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos. El gobierno de Israel, bajo el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha recibido fuertes críticas de palestinos y de grupos de derechos humanos por acelerar la expansión de los asentamientos, que, según sostienen, busca impedir el establecimiento de un futuro Estado palestino en la zona.

Israel considera que Cisjordania es un territorio en disputa y afirma que su estatus final está sujeto a negociaciones. Ministros clave del gabinete han impulsado la anexión formal del territorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP