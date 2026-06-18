Colombia vuelve al Mundial con un debut firmado por la nueva generación

El atacante colombiano Luis Díaz (7) remata ante el arquero uzbeko Utkir Yusupov (1) durante el partido del Grupo K del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo inició con pie derecho su aventura mundialista en la Ciudad de México al batir 3-1 a la debutante Uzbekistán. Con un plantel renovado, el trabajo iniciado hace cuatro años muestra frutos.

Los tres goles de la victoria tuvieron la firma de jugadores que viven su primer Copa del Mundo: Daniel Muñoz, Jaminton Campaz y Luis Díaz, figura del combinado colombiano. La lista de novatos que brillaron también incluye a Gustavo Puerta, el factor sorpresa que se ganó la titularidad y fue determinante para devolverle a Colombia la ventaja en el marcador tras un empate transitorio.

El cuarteto es parte de una nueva generación que ha vuelto a ilusionar: 17 de los 26 citados por Lorenzo acuden a su primer Mundial.

Entre las ganas típicas de los debutantes y la quimera del ensueño convertido en realidad, en México, Estados Unidos y Canadá, la selección cafetalera sueña en grande y quiere igualar o superar lo hecho en Brasil, cuando alcanzó los cuartos de final en su mejor desempeño histórico.

El triunfo colombiano estuvo liderado por “Lucho” Díaz, quien no tembló ante la expectativa y exhibió personalidad. Con gol, asistencia y liderazgo , el artillero del Bayern Múnich se coronó la fiesta amarilla de miles de colombianos que invadieron la capital mexicana antes y después del compromiso.

"Trabajé mucho para estar acá en estos momentos. Y ahora estoy cumpliendo el sueño de pequeño al llegar a un Mundial con mi selección, con mi país”, dijo tras la victoria y el premio a mejor jugador.

Ante más de 80.000 de aficionados, el sueño del pibe cobró vida.

En la víspera del debut, Lorenzo ya había brindado su espaldarazo a Díaz, quien se perfila como uno de las figuras de este Mundial.

"No puede vencer la tentación de estar con la pelota en los pies”, indicó Lorenzo.

El entrenador, quien defendió la camiseta de su Argentina natal en 1990 y ahora se estrena como director técnico, aludió también a todos los jóvenes que han vuelto a hacer sonreír a toda una nación.

“Lucho es así, va a cumplir el sueño del pibe de jugar un Mundial”, alabó. “El Mundial es el sueño de todo pibe del lugar más recóndito de la tierra”.

Ciclo de renovación

Desde que asumió el timonel de Colombia en 2022, Lorenzo ha apostado por una transformación del plantel y renovado la identidad del fútbol cafetalero.

Un 62% de los convocados viven por primera la experiencia de una Copa del Mundo y, en su primer aparición, han dejado buenas sensaciones: la victoria tuvo 100% el sello de esta nueva generación.

Muñoz inauguró el marcador para los colombianos en el minuto 40 e hizo estallar un Azteca que se tiñó de amarillo. “Este tiene un toque más especial. La Copa del Mundo lo hace mucho más especial”, aseveró.

El volante Puerta, la gran sorpresa del once inicial de Lorenzo, también entregó un gran partido, mostrando un rol desequilibrante en la cancha. Recuperó el balón en una zona de peligro, se enfrentó al rival y brindó una asistencia para que Díaz anotara el 2-1 en un momento de tensión tras el empate uzbeko.

El mediocampista Jaminton Campaz fue otro que dejó su huella. Entró en el minuto 72 en relevo al capitán y referente James Rodríguez, no huyó de la responsabilidad y puso el broche de oro a la victoria colombiana en los instantes finales del compromiso. “Trabajamos para eso, fue un hermoso debut, con gol", dijo. “Colombia está para cosas grandes”.

El Azteca, sucursal de Barranquilla en México

Colombia cosechó su primer victoria en el Mundial al ritmo de la fiesta colombiana que comandó el Azteca, el estadio más grande de América Latina y el de mayor aforo en este Mundial.

Con un “full house” de 80.824 personas, el duelo entre Colombia y Uzbekistán encabeza, al lado del partido inaugural de México con Sudáfrica en la capital mexicana y de Brasil y Marruecos en Nueva York, los tres compromisos con mayor asistencia en lo que va de campeonato.

Para el seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, pareció que estaban en Colombia y se sintió la presión de la localía. “Esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”, dijo.

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FUENTE: AP