Colombia sufre una ola de ataques antes de las elecciones presidenciales, en fotos

Grupos rebeldes han perpetrado más de dos docenas de ataques contra civiles y bases militares desde el viernes.
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Una serie de ataques mortales en el suroeste de Colombia aumentó la preocupación por la seguridad de cara a las elecciones presidenciales del país en mayo.
Grupos rebeldes han perpetrado más de dos docenas de ataques contra civiles y bases militares desde el viernes.
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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.
FUENTE: AP
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