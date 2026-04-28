Colombia sufre una ola de ataques antes de las elecciones presidenciales, en fotos

Parientes de víctimas se abrazan ante un autobús destruido por un dispositivo explosivo de la Autopista Panamericana en Cajibio, Colombia, el sábado 25 de abril de 2026, tras un ataque atribuido por las autoridades a grupos disidentes del antiguo grupo rebelde FARC que mató al menos a una docena de personas. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP