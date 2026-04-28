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Colombia sufre una ola de ataques antes de las elecciones presidenciales, en fotos

Una serie de ataques mortales en el suroeste de Colombia aumentó la preocupación por la seguridad de cara a las elecciones presidenciales del país en mayo.

Parientes de víctimas se abrazan ante un autobús destruido por un dispositivo explosivo de la Autopista Panamericana en Cajibio, Colombia, el sábado 25 de abril de 2026, tras un ataque atribuido por las autoridades a grupos disidentes del antiguo grupo rebelde FARC que mató al menos a una docena de personas. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Parientes de víctimas se abrazan ante un autobús destruido por un dispositivo explosivo de la Autopista Panamericana en Cajibio, Colombia, el sábado 25 de abril de 2026, tras un ataque atribuido por las autoridades a grupos disidentes del antiguo grupo rebelde FARC que mató al menos a una docena de personas. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

Grupos rebeldes han perpetrado más de dos docenas de ataques contra civiles y bases militares desde el viernes.

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.

FUENTE: AP

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