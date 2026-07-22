americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia retoma venta de energía a Ecuador tras guerra comercial entre ambos países

BOGOTÁ (AP) — La autoridad energética de Colombia anunció el miércoles que habilitó la venta de energía a Ecuador, suspendida a inicios de año en medio de diferencias entre los dos países que desencadenaron una guerra comercial con la imposición mutua de altos aranceles.

El presidente Gustavo Petro interviene durante la inauguración de una nueva sesión del Congreso en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Iván Valencia)
El presidente Gustavo Petro interviene durante la inauguración de una nueva sesión del Congreso en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) AP

La medida llegó a poco más de un mes de que comience el estiaje en el territorio ecuatoriano, un fenómeno climático que debido al menor abastecimiento de agua afecta su generación hidroeléctrica. El país vecino afrontó en 2024 una de las peores crisis energéticas en más de seis décadas, lo que provocó apagones de hasta 14 horas diarias.

“Cuando llegan las sequías y el Fenómeno de El Niño, Colombia y Ecuador siempre han tendido la mano del otro lado de la frontera”, escribió en X el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, al anunciar que “quedó en firme” la resolución que habilita la comercialización.

La transacción internacional de energía se restablecerá en los próximos días, añadió Palma sin precisar una fecha ni un volúmen.

“La energía no puede ser un rehén de las diferencias políticas”, aseguró el ministro colombiano, quien puntualizó que la medida se ejecutará “garantizando siempre la soberanía energética y el interés nacional de Colombia”.

The Associated Press solicitó un pronunciamiento al ministerio de Energía de Ecuador, pero no recibió respuesta de inmediato.

El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro suspendió en enero la venta de energía a Ecuador en respuesta a la imposición de aranceles de entre el 30% y 75% por parte de su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa a las importaciones colombianas.

La denominada tasa de seguridad se fijó alegando una supuesta falta de control de la seguridad fronteriza desde el lado colombiano, lo cual fue rechazado por Bogotá.

Posteriormente, la Comunidad Andina resolvió que los dos países eliminaran dichos aranceles por afectar al comercio bilateral y contradecir la normativa regional. Aunque Ecuador levantó los impuestos, Noboa afirmó que la decisión obedeció a un acuerdo con el presidente electo de Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder el 7 de agosto.

Está previsto que en septiembre comience en Ecuador el período de estiaje que provoca severas sequías en la zona austral disminuyendo los caudales de los ríos que alimentan sus centrales hidroeléctricas.

En ese contexto la compra de energía a Colombia resulta fundamental para suplir la demanda ecuatoriana, que consume por día un promedio de 4.500 megavatios.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter